Qui a dit qu’on ne pouvait pas se régaler avec des plats sains et tout aussi faciles à préparer qu’à emporter ?

Laila Maalouf La Presse

Sonia Lizotte a fondé L’Escouade culinaire en 2006, une équipe de chefs cuisiniers qui offrent des cours de cuisine, des ateliers culinaires et des conférences, en plus d’un service de chef à domicile. Elle a accepté de nous préparer deux boîtes à lunch colorées, ludiques et surtout hyper nutritives pour profiter du beau temps et pique-niquer au parc tout l’été.



Les recettes qu’elle a choisies sont tirées du tout nouveau livre de L’Escouade culinaire, Tout pour le lunch, qui doit paraître au début d’août chez Saint-Jean Éditeur, juste à temps pour la rentrée. Elle les a choisies expressément pour leur capacité à résister à la chaleur et au soleil de plomb de ces journées de canicule.

Entièrement végétariennes — parce que « tout ce qui est végé, ça se transporte partout », précise-t-elle —, elles sont nourrissantes, rassasiantes, simples à réaliser et peu coûteuses, tout en étant drôlement savoureuses.

« C’est le fun de manger sain. Et ça peut goûter bon aussi », souligne Sonia Lizotte.

À fond les légumes !

Photo Hugo Sébastien Aubert, La Presse/Photomontage La Presse

Contenu de la boîte

Salade de nouilles de riz

Crudités

Barres tendres aux lentilles

Mélange à grignoter à la noix de coco

Salade de nouilles de riz

Rendement : 4 portions

Préparation : 15 minutes

Cuisson : aucune

Conservation : 5 jours au frigo, non recommandé au congélateur

Ingrédients

Salade

370 g (2 tasses) de nouilles de riz cuites

160 g (1 tasse) d’edamames surgelés, cuits

60 g (2 tasses) d’épinards frais

3 branches de céleri, hachées

1 poivron rouge, haché

1 poivron jaune, haché

2 oignons verts, hachés

70 g (1/2 tasse) de graines de tournesol décortiquées nature

Vinaigrette

3 c. à soupe d’huile de tournesol

3 c. à soupe de sauce tamari

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 gousse d’ail, hachée

Préparation

1. Dans un grand bol, déposer tous les ingrédients de la salade.



2. Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la vinaigrette. Verser sur la salade et bien mélanger.

Barres tendres aux lentilles

Rendement : 24 barres

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 25 minutes

Conservation : 7 jours au frigo, 3 mois au congélateur

Ingrédients

400 g (2 tasses) de lentilles en conserve, rincées et égouttées

2 œufs

60 ml (1/2 tasse) d’huile de canola

150 g (3/4 de tasse) de cassonade

200 g (2 tasses) de flocons d’avoine à cuisson rapide

130 g (1 tasse) de farine tout usage

70 g (1/2 tasse) de graines de tournesol décortiquées nature

50 g (1/2 tasse) de graines de lin moulues

90 g (1/2 tasse) de pépites de chocolat noir

1 c. à soupe de poudre à pâte

1/4 de c. à thé de bicarbonate de soude

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Sortir un moule rectangulaire antiadhésif ou le tapisser de papier parchemin.



2. Au robot culinaire, mixer les lentilles, les œufs, l’huile de canola et la cassonade jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.



3. Dans un grand bol, mélanger tous les autres ingrédients. Incorporer délicatement la préparation de lentilles à l’aide d’une cuillère de bois. Verser dans le moule.



4. Cuire au four environ 25 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre de la préparation en ressorte propre. Laisser refroidir avant de couper en barres.

Mélange à grignoter à la noix de coco

Rendement : 4 tasses

Préparation : 5 minutes

Conservation à température ambiante : 1 mois

Ingrédients

De 60 à 80 g (2 tasses) de céréales au choix

60 g (1/2 tasse) de noix de coco séchée tranchée

5 g (1/2 tasse) de maïs soufflé nature

70 g (1/2 tasse) d’abricots séchés

90 g (1/2 tasse) de pépites de caramel

Préparation

Mélanger tous les ingrédients. Conserver dans un contenant hermétique.

Un arc-en-ciel vitaminé

Contenu de la boîte

Photo Hugo Sébastien Aubert, La Presse/Photomontage La Presse

Muffins-repas au féta et aux olives

Tartinade de carottes

Crudités

Purée de fruits maison

Muffins-repas au féta et aux olives

Rendement : 12 muffins

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 25 minutes

Conservation : 5 jours au frigo, 3 mois au congélateur

Ingrédients

195 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage

1 c. à soupe de poudre à pâte

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à soupe d’origan séché

3 œufs

60 ml (1/4 de tasse) d’huile d’olive

3 c. à soupe de lait (ou plus au besoin)

160 g (1 tasse) de féta, en petits dés

30 g (1/4 de tasse) de tomates séchées, hachées

70 g (1/2 tasse) d’olives vertes, en tranches

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Sortir un moule à muffins antiadhésif de 12 cavités.



2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et l’origan.



3. Dans un autre bol, mélanger les œufs, l’huile d’olive et le lait. Incorporer la préparation sèche à la préparation liquide. Ajouter le reste des ingrédients. Ajouter du lait si la texture est trop épaisse. Verser la préparation dans les cavités du moule.



4. Cuire au four environ 25 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte propre.

Tartinade de carottes

Rendement : environ 3 1/2 tasses

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 5 minutes

Conservation : 6 jours au frigo, non recommandé au congélateur

Ingrédients

3 c. à soupe d’huile d’olive

240 g (2 tasses) de carottes, râpées

1 oignon jaune, haché

2 gousses d’ail, hachées

2 boîtes de 540 ml de haricots blancs, rincés et égouttés

125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise

1 c. à soupe de poudre de cari

1 c. à soupe de sucre

Sel et poivre du moulin

Préparation

1. Dans une grande poêle, chauffer l’huile d’olive à feu moyen-vif. Faire revenir les carottes, l’oignon et l’ail pendant 5 minutes.



2. Au robot culinaire, mixer les légumes avec le reste des ingrédients. Ajouter un peu d’huile d’olive au besoin si la texture est trop épaisse.

Purée de fruits

Rendement : 4 portions

Préparation : 5 minutes

Cuisson : aucune

Conservation : 4 jours au frigo, 3 mois au congélateur

Ingrédients

25 g (1/4 de tasse) de flocons d’avoine

300 g (2 tasses) de fruits, décongelés

Préparation