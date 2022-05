Josée di Stasio

Toujours ce désir de simplicité

Vingt ans après les débuts de son émission au petit écran et presque autant depuis la sortie de son premier livre vendu à plus de 200 000 exemplaires, Josée di Stasio persiste et signe un sixième ouvrage en carrière. Avec Mes carnets de saison – Printemps-été, auquel succédera un volet automnal, la communicatrice fait le pari de la fidélité aux ingrédients qui ont contribué à son succès, dont le papier : « Oui, on trouve maintenant des recettes partout sur le web, mais le livre a toujours sa place. » Josée di Stasio aussi.