La tourtière de ma grand-mère

C’est l’une des recettes connues les plus anciennes de l’humanité. De la viande à l’intérieur d’abaisses de pâte. Voilà, la tourtière était créée. Au fil du temps, elle a voyagé et s’est un peu transformée. Dans les régions de Charlevoix et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, une version s’est cristallisée. Celle que cuisinait ma grand-mère et que nous mangeons encore à chaque réveillon.