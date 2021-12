Et si cuisiner pour le réveillon devenait un vrai jeu d’enfant ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qui donnera envie aux grands et aux petits de mettre la main à la pâte. Cette semaine : un gâteau décadent au chocolat.

Véronique Larocque La Presse

Une recette « réconfortante », « gourmande » et « décadente ». Les quelques qualificatifs utilisés par Inès Gauthier pour présenter son gâteau au chocolat ont tout pour charmer les petits cuistots. « C’est une recette qui est extrêmement facile à faire. Je la fais souvent avec ma famille », précise l’adolescente de 16 ans qui a ouvert son premier restaurant en novembre, à Québec.

Situé dans le nouveau District gourmet, Mlle Inès – L’Atelier du hamburger propose « des burgers haut de gamme faits avec des produits québécois […] au goût très différent les uns des autres », explique Inès Gauthier. Ainsi, sur le menu, un burger plus traditionnel côtoie des burgers coréen, keto, végane ou thaï. Frites, salade de chou, poulet frit et poutine sont aussi servis.

Cela faisait plus de deux ans qu’Inès Gauthier travaillait sur ce projet de restaurant. « Avec la pandémie, ça nous a vraiment permis, ma famille et moi, de faire des tests, de travailler sur nos produits et sur nos ingrédients pour vraiment chercher la meilleure qualité », explique celle qui, malgré son jeune âge, a déjà publié deux livres de recettes.

Chez Mlle Inès – L’Atelier du hamburger, « on ne cherche pas à faire du fast-food, on cherche à faire du fast-good », résume-t-elle.

Recette

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Gâteau décadent au chocolat

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Repos : 1 heure

Rendement : 8 à 10 portions

Ingrédients

250 g de chocolat noir 75 %

150 g de beurre

125 g de sucre blanc

125 g de cassonade

70 g de farine

2 œufs

Préparation