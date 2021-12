Cœur d’ananas, pelures d’agrumes et peau de dinde sont quelques-uns des ingrédients surprenants que Florence-Léa Siry a cuisinés pour son réveillon « zéro gaspi ». Il vous manque un ingrédient ? Regardez dans votre réfrigérateur pour y trouver un substitut avant de vous rendre à l’épicerie.

Véronique Larocque La Presse

Punch « zéro gaspi »

Le punch « zéro gaspi »

Ce punch « zéro gaspi » renferme deux secrets délicieux qui pourront également être savourés en d’autres occasions : le sirop « zéro gaspi » de Noël – qui servira aussi à faire les cocktails sans alcool (mocktails) et les scones – et l’infusion de retailles de fruits. Jumelés et mélangés avec de l’eau pétillante, ils forment un punch festif.

Pour le sirop « zéro gaspi » de Noël

Ingrédients

1 part d’eau

1 part de sucre ou de cassonade

Écorces d’agrumes lavées

1 gousse de vanille coupée en deux et dont les grains sont retirés (facultatif)

Épices de Noël, au goût (par exemple : 2 étoiles d’anis, 2 clous de girofle, 3 gousses de cardamome ou 2,5 ml ou 1/2 c. à thé de cardamome moulue, 1 bâton de cannelle ou 2,5 ml ou 1/2 c. à thé de cannelle moulue, 15 ml ou 1 c. à soupe de gingembre frais, râpé ou en tranches, 1 branche de sapin)

Préparation

Dans une casserole à feu moyen, mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Amener à ébullition et baisser le feu pour maintenir un frémissement. Cuire jusqu’à consistance sirupeuse, environ 20 minutes. Filtrer. Conserver les écorces d’agrumes confites pour vos desserts de Noël ou pour décorer vos cocktails.

Pour l’infusion de retailles de fruits

Ingrédients

Eau (en quantité suffisante pour recouvrir les retailles de fruits)

Retailles de fruits lavées (par exemple la peau et le cœur d’un ananas, des épluchures de pommes et de poires)

Épices de Noël, au goût (voir exemple dans le sirop « zéro gaspi »)

Préparation

Dans une petite casserole à feu élevé, verser les retailles de fruits et les épices et recouvrir d’eau. Cuire jusqu’à ce que l’infusion soit assez goûteuse, environ 30 minutes. Passer au tamis. Servir chaud ou conserver au frigo.

Pour le punch « zéro gaspi »

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) de sirop « zéro gaspi » de Noël

500 ml (2 tasses) d’infusion de retailles de fruits

325 ml (1 1/2 tasse) de soda ou d’eau pétillante

Glaçons

Fruits abîmés, coupés en cubes (facultatif)

Écorces d’agrumes confites, récupérées du sirop « zéro gaspi » de Noël (facultatif)

Pour une version alcoolisée, ajouter 250 ml (1 tasse) de rhum brun ou de Grand Marnier

Préparation

Dans un grand bol à punch, verser tous les ingrédients. Ajouter les glaçons. Garnir de fruits ou d’écorces d’agrumes confites, si désiré. Ajouter l’alcool, si désiré.

Astuce « zéro gaspi »

Le sirop « zéro gaspi » de Noël en préparation

Le sirop « zéro gaspi » de Noël peut être utilisé pour sucrer vos desserts d’hiver ou même vos marinades. Il est aussi à la base des recettes de cocktails sans alcool (mocktails) présentées dans cet écran. De son côté, l’infusion de retailles de fruits est délicieuse chaude ou froide. Vous pouvez également en faire des glaçons pour des limonades ou cocktails.

Cocktails sans alcool vide-frigo

Les deux sirops et les trois cocktails sans alcool préparés par Florence-Léa Siry

Grâce à ces trois cocktails sans alcool (mocktails) vide-frigo, Florence-Léa Siry démontre qu’avec le même canevas de recette, on peut obtenir des résultats très différents. Ces trois cocktails sans alcool ont en commun de combiner un sucrant et un pétillant. De gauche à droite sur la photo : un mocktail contenant du jus d’agrumes, de la confiture et du Coca-Cola ; un mocktail avec du jus d’agrumes, de l’eau pétillante et du sirop « zéro gaspi » de Noël et, finalement, un mocktail rassemblant jus d’agrumes, eau pétillante et sirop créé avec des feuilles de menthe flétries (plutôt que des agrumes et des épices de Noël).

Ingrédients

Glaçons de fruits abîmés ou de vieux bonbons

60 ml (1/4 de tasse) de jus d’agrumes

60 ml (1/4 de tasse) de sirop « zéro gaspi » de Noël (voir autre recette) ou de confiture*

500 ml (2 tasses) d’eau pétillante, de kombucha local ou de boisson gazeuse froide

Préparation

Déposer quelques glaçons dans 4 verres. Verser 15 ml (1 c. à table) de jus d’agrumes et 15 ml (1 c. à table) de sirop ou de confiture par verre, puis la boisson pétillante délicatement.

* Si vous utilisez une confiture à base de fruits à petites graines, comme les fraises ou les framboises, il est préférable de la broyer et de la filtrer pour obtenir une texture plus lisse qui sera plus agréable en bouche.

Dinde effilochée, sauce et légumes grillés et salade de chou

Le plat principal

Florence-Léa Siry revisite un classique du temps des Fêtes. Plutôt que faire cuire la dinde au four, elle la fait bouillir. À la clé, un délicieux bouillon prêt en même temps que la viande.

Pour la dinde

Ingrédients

Dinde en morceaux avec les os (retirez la peau, mais conservez-la pour faire du bacon – voir « Astuce “zéro gaspi” »)

Légumes abîmés, mais comestibles (par exemple des oignons, des poireaux, des carottes)

Épices de Noël, au goût (voir exemple dans la recette de sirop « zéro gaspi »)

Sel

Préparation

Dans une casserole, déposer des légumes abîmés, mais encore comestibles. Déposer la dinde et saler généreusement. Assaisonner d’épices de Noël, au goût. Couvrir d’eau et porter à ébullition. Retirer le couvercle, écumer et laisser frémir pendant 2 heures. Retirer les morceaux de dinde, laisser tiédir puis effilocher la viande. Certains légumes peuvent être récupérés pour être grillés à la poêle. Passer le liquide dans un tamis couvert d’un linge propre pour récupérer le bouillon. Réservez 6 tasses pour faire la sauce ; le reste peut être congelé.

Astuce « zéro gaspi »

Florence-Léa Siry badigeonne la peau de la dinde de sirop d'érable avant de mettre la plaque au four.

Vous pouvez récupérer la peau de dinde en la transformant en bacon. Pour ce faire, il suffit d’étendre la peau sur une plaque de cuisson. Badigeonnez-la d’huile, de sirop d’érable et de sauce soya et recouvrez-la d’épices (du paprika fumé, par exemple). Faites griller le tout à 400 oF (200 oC) pendant 20 minutes. Retournez la peau et poursuivez la cuisson jusqu’à ce que la peau soit croustillante. Coupez en morceaux et ajoutez-les à la salade de chou.

Pour la sauce et les légumes grillés*

Ingrédients

1 plat de cuisson rempli de légumes (par exemple des carottes, des poireaux, des oignons)

30 ml d’huile (ou d’un autre corps gras)

30 ml (2 c. à soupe) de farine blanche ou de fécule de maïs

1,5 litre (6 tasses) de bouillon de dinde récupéré

30 ml (2 c. à soupe) d’alcool ou de vinaigre pour déglacer

30 ml (2 c. à soupe) de confiture (facultatif)

Préparation

Dans un plat de cuisson allant au four, arroser les légumes d’huile. Faire griller les légumes pendant 30 minutes à 400 oF (200 oC). Tourner les légumes à mi-cuisson. Sortir le plat de cuisson du four et retirer les plus beaux légumes. Réserver. Sur la cuisinière à feu moyen, chauffer le plat de cuisson avec les légumes restants. Déglacer avec du vinaigre ou de l’alcool Incorporer la farine à l’aide d’une cuillère de bois en grattant le fond du plat. Ajouter le bouillon. Porter à ébullition, puis laisser mijoter 30 minutes ou aussi longtemps que nécessaire pour obtenir la consistance souhaitée. Pendant que ça mijote, écumer la graisse ou la mousse qui remonte à la surface, si nécessaire. Pour plus de saveur, ajouter 30 ml (2 c. à soupe) de confiture. À la consistance souhaitée, verser la sauce dans une casserole à travers un tamis. Faire griller à la poêle les légumes préalablement réservés pour accompagner la dinde. Ajouter d’autres légumes à cuisson rapide, comme des champignons, si désiré.

* Cette recette est librement inspirée de celle de Jamie Oliver.

Pour la salade de chou

Préparer cette salade de chou prend moins de 5 minutes.

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de mayonnaise

500 ml (2 tasses) de babeurre (voir le bouton « Scones » pour une recette de babeurre maison)

30 ml (2 c. à soupe) de jus de marinade ou de cornichons à l’aneth

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre

30 ml (2 c. à soupe) de moutarde jaune ou de Dijon

60 ml (1/4 de tasse) de sucrant

1 gousse d’ail

Sel et poivre, au goût

1 chou

3 carottes

Oignon et ciboulette ciselée, au goût

Préparation

Dans un robot culinaire, râper le chou et les carottes. Ajouter de l’oignon au goût, ou de la ciboulette ciselée. Transvider dans un bol. Dans un autre bol, mélanger au fouet tous les ingrédients de la vinaigrette. Verser la quantité désirée de vinaigrette sur le chou.

Astuce « zéro gaspi »

Envelopper un chou coupé dans ses feuilles extérieures permet de le conserver plus longtemps.

Un chou complet, c’est trop pour vos convives ? Revoyez les portions de la recette en conséquence et utilisez ce super truc pour conserver votre chou. Au moment de le couper, enlever les quatre feuilles extérieures. Couper la portion désirée et remballer le restant avec les feuilles. Ainsi couvert, le chou se conserve plusieurs semaines au réfrigérateur. Il vous reste de la salade de chou cuisinée ? « Le lendemain ou le surlendemain, on peut la faire sauter à la poêle. Ça fait du chou tombé. On mange ça avec un dumpling ou une pâte asiatique, c’est super bon », conseille Florence-Léa Siry. La vinaigrette restante peut, quant à elle, être congelée et réutilisée pour faire des marinades.

Scones et crème glacée façon gâteau aux fruits

Le dessert : scones et crème glacée façon gâteau aux fruits

Les gâteaux aux fruits ne font pas l’unanimité. Pourquoi les cuisine-t-on alors ? « C’est souvent pour honorer une tradition », avance Florence-Léa Siry, qui s’en est inspirée pour réaliser ce dessert « zéro gaspi ».

Pour les scones

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de farine

15 ml (1 c. à table) de poudre à pâte

2,5 ml (1/2 cuillère à thé) de bicarbonate de soude

2,5 ml (1/2 cuillère à thé) de sel

150 ml (1/2 tasse) de beurre très froid

1 tasse de babeurre (ou 250 ml ou 1 tasse de lait ou de boisson de soya et 15 ml ou 1 c. à table de vinaigre blanc ou de cidre pour faire du babeurre maison)

1/2 tasse de sirop « zéro gaspi » de Noël

Zeste d’une clémentine

Préparation

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque à cuisson de papier parchemin. Si vous n’avez pas de babeurre, mélanger le lait et le vinaigre. Réserver. Râper le beurre. Réserver. Dans un grand bol, verser la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Mélanger. Ajouter le beurre et le sirop « zéro gaspi » de Noël, et mélanger à nouveau. Verser ensuite le babeurre. Mélanger délicatement, jusqu’à ce que la pâte soit juste assez humide. Sur un plan de travail fariné, pétrir la pâte quelques coups avant de l’abaisser en un disque d’environ 20 cm (8 po) de diamètre et d’une épaisseur d’environ 2,5 cm (1 po). Tailler en triangles ou en cercles, à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre. Cuire au four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Les scones se congèlent, au besoin.

Pour le mélange de fruits et de noix

Ingrédients

500 (2 tasses) de fruits secs, au choix

250 ml (1 tasse) de noix rôties, au choix

125 ml (1/2 tasse) d’eau tiède, de thé infusé ou d’alcool (cognac ou Grand Marnier)

60 ml (1/4 de tasse) de marmelade de La Transformerie ou de reste de confiture

15 ml (1 c. à soupe) de gingembre, râpé

Zeste d’un agrume au choix (facultatif)

10 ml (2 c. à thé) de cannelle

Préparation

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Réserver.

Pour la crème glacée maison aux fruits et noix

Ingrédients

1 litre (4 tasses) de crème à fouetter

1 conserve de 300 ml de lait condensé sucré ou 300 ml de sirop « zéro gaspi » de Noël

325 ml (1 1/2 tasse) de mélange de fruits et de noix

Préparation

Dans un bol, fouetter de la crème à fouetter au batteur électrique et, juste avant qu’elle forme des pics mous, ajouter la conserve de lait condensé sucré ou de sirop « zéro gaspi » de Noël. Fouetter jusqu’à l’obtention de pics fermes. Ajouter 500 ml (2 tasses) de mélange de fruits et de noix et mélanger avec une spatule. Servir les scones avec la crème glacée maison aux fruits et noix.

Astuce « zéro gaspi »

Vous pouvez faire chauffer une partie du mélange de fruits et de noix restant pour l'ajouter au dessert.

Vous pouvez ajouter une touche de saveur au dessert en faisant sauter à feu moyen-doux dans un corps gras une portion du mélange de fruits et de noix. Pour caraméliser le tout, ajoutez du sirop d’érable ou du miel, de même qu’un peu de Grand Marnier, si désiré. Servir sur les scones et la crème glacée.