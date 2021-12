Recettes

Petits cuistots des Fêtes

Tarte aux pacanes au goût d’ici

Et si cuisiner pour le réveillon devenait un vrai jeu d’enfant ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qui donnera envie aux grands et aux petits de mettre la main à la pâte. Cette semaine : une tarte aux pacanes.