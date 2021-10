Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Plaisir coupable : Jack-Be-Little au sirop d’érable

Donne 4 portions

Une recette du Centre d’interprétation de la courge pour apprécier en toute simplicité le goût de la citrouille en dessert.

Ingrédients

4 mini-citrouilles Jack-Be-Little

1/2 tasse de sirop d’érable

Crème glacée à la vanille

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F.



2. Bien laver les citrouilles à l’eau tiède. Couper le capuchon et enlever les graines. Déposer les citrouilles sur une plaque de cuisson et remplir la cavité de sirop d’érable.



3. Cuire au four pendant 30 minutes. Une fois le sirop d’érable imbibé dans la partie tendre, retirer du four et laisser tiédir.



4. Déposer une boule de crème glacée et servir à même la citrouille.

Publié sur lapresse.ca le 31 octobre 2020.

Petit creux : biscuits déjeuner en pot de Loco

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Biscuits déjeuner en pot de Loco

« Ce mélange à biscuits déjeuner permet de faire une recette super rapide et nutritive », dit Sophie Maccario, cofondatrice des épiceries zéro déchet Loco.

Ingrédients

À mettre dans un grand bocal (style pot Mason ou pot de miel)

1 1/4 tasse (310 ml) de flocons d’avoine rapides ou sans gluten

1/4 de tasse (60 ml) de farine au choix

1/4 de tasse (60 ml) de canneberges séchées

3 c. à table (45 ml) de graines de chia

1/4 de tasse (60 ml) de graines de citrouille

1/4 de tasse (60 ml) d’amandes tranchées

1/2 tasse (125 ml) de graines de tournesol

1/4 de tasse (60 ml) de pépites de chocolat

1/4 de tasse (60 ml) de graines de sésame

1 c. à thé (5 ml) de cannelle

1/4 de c. à thé (1 ml) de sel

Ingrédients humides à ajouter (inscrire sur une étiquette à donner avec le pot)

1/2 tasse (125 ml) de sirop d’érable, de miel, ou encore 5 ou 6 dattes Medjool en purée

1/3 de tasse (85 ml) de beurre de noix au choix ou de tahini

1/2 c. à thé (2,5 ml) de vanille

1 œuf ou 1 « œuf de lin » pour une version végane*

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).



2. Mélanger les ingrédients humides dans un bol.



3. Ajouter les ingrédients secs.



4. Bien mouiller ses doigts et former 15 boules légèrement écrasées sur une plaque huilée**.



5. Cuire de 12 à 15 minutes.

* Oeuf de lin : 1 c. à table (15 ml) de lin moulu dans 3 c. à table (45 ml) d’eau. Laisser reposer 5 minutes.

** Si la préparation semble sèche, rajouter du beurre de noix.

Publié sur lapresse.ca le 2 décembre 2019.

Vite fait bien fait : chili végé et chocolaté

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Chili végé et chocolaté

Une recette de Louise Gagnon

Rendement : 6 portions

Ingrédients

2 c. à soupe d’huile de canola

1 oignon haché finement

1 poivron jaune haché grossièrement

1 piment jalapeño épépiné et haché finement

Sel et poivre, au goût

1 c. à soupe de poudre de chili

1 c. à thé de cumin en poudre

3 gousses d’ail pressées

1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés

125 ml (1/2 tasse) de jus de légumes ou plus, au besoin

750 ml (3 tasses) de citrouille, pelée, évidée de ses graines et filaments et coupée en dés, ou 375 ml (1 tasse) de purée de citrouille maison

1 c. à thé d’origan séché

1 c. à soupe de cacao non sucré

1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots blancs, rincés et égouttés

1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots romains, rincés et égouttés

20 g (3/4 oz) de chocolat noir (au moins 70 % de cacao), haché grossièrement

Garniture

Crème sure ou yogourt nature

Fromage cheddar râpé

Coriandre fraîche ciselée

Préparation

1. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et faire revenir en remuant de temps en temps jusqu’à ce qu’il soit attendri, environ 3 minutes. Ajouter le poivron jaune et le piment jalapeño. Poursuivre la cuisson environ 2 minutes.



2. Assaisonner de sel, poivre, poudre chili et cumin. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson une minute.



3. Ajouter les tomates en dés, le jus de légumes, la citrouille, l’origan et le cacao. Porter le mélange à ébullition puis laisser mijoter à couvert, à feu doux, jusqu’à ce que la citrouille soit tendre, soit environ 30 minutes.



4. Ajouter les deux sortes de haricots et le chocolat noir. Chauffer jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Rectifier l’assaisonnement au goût et servir. Garnir de crème sure, de fromage râpé et de coriandre.

Idées d’accompagnement

Riz, polenta ou tortillas de maïs

Publié sur lapresse.ca le 30 octobre 2017.

Appelez-moi chef ! : soupe réconfortante au curry

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Soupe réconfortante au curry

« Somlar koko est un des plats nationaux du Cambodge et aussi un de ses plus anciens. C’est une recette qui réchauffe le corps et nourrit l’âme !, affirme le chef Chanthy Yen. J’en propose une version végétarienne qui est accessible, réconfortante et pleine de saveurs, avec une touche d’amertume, grâce à une combinaison de légumes, d’aromates et de textures. Cette soupe peut autant servir de plat principal que d’entrée, mais attention, c’est si bon que vous devrez en faire assez pour que tous puissent en déguster une seconde fois ! »

Préparation : 30 minutes

De 8 à 10 portions

Ingrédients

1 oignon jaune, haché

1 gros zucchini, haché en dés d’environ 1/2 pouce

1 grosse aubergine chinoise, hachée en dés d’environ 1/2 pouce

1 tasse de citrouille ou de courge Butternut, hachée en dés d’environ 1/2 pouce

2 tasses de pleurotes érigés, déchiquetés

1 bloc de tofu, coupé en cubes

2 c. à soupe de riz (cru ou alors du riz cuit qui a été réfrigéré)

1,8 L de bouillon de légumes, bœuf ou poulet, au choix

3 c. à soupe de pâte de curry jaune ou verte

2 c. à soupe de sucre brun

1 c. à soupe de sel

2 c. à soupe de sauce poisson (optionnel, sinon ajoutez 1 c. à soupe de sel supplémentaire)

2 c. à soupe de vinaigre de riz

Garnitures (au goût)

1 bouquet de cresson haché grossièrement

Coriandre

Feuilles de lime kéfir (peut être remplacé par du gingembre)

Bâtons de citronnelle

Préparation

1. Hacher les légumes et le tofu et les déposer dans un grand bol.



2. Placer le riz dans un petit poêlon à feu élevé et le faire griller jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant. Laisser refroidir.



3. Dans une grande casserole, amener le bouillon à ébullition. Ajouter le riz grillé, les légumes et le tofu.



4. Ramener à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes.



5. Ajouter les assaisonnements et laisser mijoter encore 5 minutes.



6. Ajuster l’assaisonnement, puis éteindre le feu.



7. Servir dans des bols, ajouter les garnitures au goût. Servir seul, ou avec des nouilles ou du riz si désiré.

Publié sur lapresse.ca le 26 décembre 2020.

Santé ! : le vin chaud de la famille Wolfelsburger

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Reportage sur les boissons grog avec Lilian Wolfelsberger, bouilleur de cru à la Distillerie de Montréal. Il nous partage deux recettes apprises alors qu’il habitait en Franche-Comté et en ajoute une troisième de son cru. La mixologue Julie Lagave sera aussi sur place.

« Les odeurs du vin chaud, c’est marquant : ça sent l’orange confite, la cannelle, le clou de girofle. Gamin, tu les sens ces odeurs-là » - Lilian Wolfelsburger, maître-distillateur à la Distillerie de Montréal.

Rendement : 2 à 3 portions

Ingrédients

2/3 L de vin rouge

1/3 L d’eau-de-vie de fruit (pomme/prune/cerise ou poire)

1 citron ou orange 125 g de sucre

15 g de cannelle

Préparation

1. Dans une casserole, faire chauffer le tout 1 minute, arrêter avant ébullition et mettre un clou de girofle.



2. Servir très chaud avec une rondelle du fruit choisi.



3. Ajouter du sucre au goût.

Publié sur lapresse.ca le 31 décembre 2020.