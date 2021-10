Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : biscuits aux pépites de chocolat de Mandy

Les adeptes des bars à salades Mandy’s (et les autres aussi !) sauront certainement apprécier ces biscuits aux pépites de chocolat fort populaires auprès des clients de la chaîne. Recette de la mère des sœurs Mandy et Rebecca Wolfe, améliorée avec le temps, elles en ont longtemps préservé le secret jusqu’à la publication du livre Les recettes de Mandy : salades gourmandes et autres délices.

Rendement : 12 gros biscuits

Conservation : plusieurs jours dans un contenant hermétique

Matériel requis

Plaque de 45 x 33 cm (18 x 13 po), tapissée de papier parchemin

Grosse cuillère à biscuits de 60 g (2 oz) (facultatif)

Ingrédients

110 g (1/2 tasse) de cassonade

50 g (1/4 de tasse) de sucre granulé

2 c. à thé de sel de Maldon

140 g (1/2 tasse + 2 c. à soupe) de beurre de culture non salé, en cubes (nous aimons la marque L’Ancêtre)

1 gros œuf, à température ambiante

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

2 c. à thé d’extrait de vanille

170 g (1 1/4 de tasse) de farine tout usage

180 g (1 tasse) de pépites de chocolat noir, froides (voir la note)

Avant de commencer la recette, laisser reposer l’œuf à température ambiante et mettre les pépites de chocolat au réfrigérateur.

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2. Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la cassonade, le sucre granulé et le sel.

3. Dans une petite casserole, faire fondre le beurre à feu moyen. Laisser le beurre sur le feu en le remuant doucement et constamment au fouet jusqu’à ce qu’il devienne mousseux. Retirer du feu lorsque la mousse commence à s’affaisser et que le beurre commence à brunir et à dégager un arôme de noisette (le tout prendra environ 6 minutes). Verser dans le bol contenant la cassonade et le sucre en mélangeant au fouet. Laisser refroidir à température ambiante pendant 5 à 10 minutes.

4. Lorsque la préparation est tiède, incorporer l’œuf au fouet, puis le bicarbonate de soude et la vanille.

5. À l’aide d’une spatule ou d’une cuillère en bois, incorporer la farine jusqu’à ce que tous les ingrédients soient parfaitement amalgamés. La pâte doit être épaisse, mais facile à prendre avec une cuillère. Si elle semble trop liquide, la laisser raffermir au réfrigérateur de 15 à 30 minutes.

6. Incorporer les pépites de chocolat à l’aide d’une spatule en prenant soin de bien les répartir.

7. Déposer des boules d’environ 60 g (2 oz) sur la plaque tapissée de papier parchemin en faisant trois rangées de quatre biscuits. (La pâte s’étalera pendant la cuisson.)

8. Cuire les biscuits au four 12 ou 13 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Le centre doit être très tendre, mais le pourtour doit être semi-ferme. Sortir la plaque du four et laisser refroidir les biscuits pendant quelques minutes avant de les déposer sur une grille. Laisser refroidir complètement.

Source : Les recettes de Mandy : salades gourmandes et autres délices, Amanda Wolfe, Rebecca Wolfe et Meredith Erickson, publié aux Éditions La Presse.

Publié sur lapresse.ca le 2 décembre 2020

Vite fait bien fait : plaque de tofu général Tao de Sara Girard

PHOTO SARA GIRARD, FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Plaque de tofu général Tao de Sara Girard

Mère de quatre enfants des Cantons-de-l’Est, Sara Girard a publié un premier livre : One pot végane, aux éditions Broquet. On y trouve 100 recettes simples et sans viande, parfaites pour les soirs de semaine. « Ce sont des recettes à faire en 30 minutes et moins, dit celle qui tient aussi le site Ma cuisine de tous les jours. C’est accessible : on fait une épicerie et on trouve tous les ingrédients. »

Sara Girard présente sa recette de plaque de tofu général Tao. « On l’adore, indique-t-elle. On aime beaucoup le mariage sucré-salé. » Les enfants peuvent aider à préparer ce plat — le fils de 8 ans et la fille de 9 ans de Sara Girard se sont d’ailleurs mis à la cuisine. « C’est chouette », témoigne leur mère. À vos couteaux, petits généraux Tao.

4 à 5 portions

Ingrédients pour le plat

1 lb (454 g) de tofu ferme en cubes

1 c. à soupe (15 ml) de fécule de maïs

2 tasses (180 g) de fleurons de brocoli

1 poivron (couleur au choix) en lanières

2 c. à soupe (30 ml) d’huile végétale

Sel et poivre

Ingrédients pour la sauce général Tao

1 oignon vert tranché

2 gousses d’ail hachées

¾ de tasse (175 ml) d’eau

3 c. à soupe (45 ml) de cassonade

3 c. à soupe (45 ml) de sauce hoisin

1 ½ c. à soupe (22 ml) de ketchup

1 ½ c. à soupe (22 ml) de sauce soya

1 ½ c. à thé (7,5 ml) de vinaigre blanc

½ c. à thé (2,5 ml) de sauce sriracha

2 c. à thé (10 ml) de fécule de maïs

Ingrédients pour la garniture

Graines de sésame

Oignons verts tranchés

Préparation

1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).

2. Recouvrir une grande plaque de cuisson à rebord de papier parchemin. Réserver.

3. Tapisser le tofu sur la moitié de la plaque. Recouvrir de la fécule de maïs. Saler et poivrer. Bien enrober le tofu. Disposer les légumes coupés sur l’autre moitié de la plaque. Arroser d’huile. Saler et poivrer au goût. Enfourner et cuire 20 minutes.

4. Fouetter tous les ingrédients de la sauce. Chauffer au micro-ondes une minute. Fouetter et cuire encore une minute.

5. Lorsque le tofu est bien croustillant et les légumes cuits, sortir la plaque du four. Verser la sauce chaude sur le tofu et les légumes. Mélanger et garnir de graines de sésame et d’oignons verts tranchés, si désiré.

6. Servir accompagné de riz au jasmin.

Source : One pot végane, de Sara Girard, Éditions Broquet.

Publié sur lapresse.ca le 12 février 2021

Appelez-moi chef ! : rôti de palette comme un steak au poivre

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Rôti de palette comme un steak au poivre

Nous avons demandé au chef Marc-Olivier Frappier, du restaurant Vin Mon Lapin, de concocter sa version du rôti de palette, le plat réconfort le plus souvent cité par les lecteurs de La Presse dans un appel à tous. C’est une recette simple, qui se prépare même un peu à l’œil. À vos cocottes !

Ingrédients

Rôti de palette de bœuf

4 échalotes françaises

2 oignons moyens

4 gousses d’ail

Moutarde de Dijon

Vin blanc

Bouillon de bœuf

Romarin

Ciboulette

Crème à cuisson

Huile

Grains de poivre vert

Poivre

Sel

Préparation

1. Prendre un beau rôti de palette de bœuf, le saler et bien le faire colorer de chaque côté dans une cocotte légèrement huilée qui peut aller au four.

2. Une fois la viande bien dorée, ajouter 4 échalotes françaises et 2 oignons moyens coupés en petits morceaux et 4 gousses d’ail hachées. Cuire quelques minutes, jusqu’à ce que les légumes soient légèrement colorés.

3. Ajouter quelques cuillères de moutarde de Dijon, un très gros tour de poivrière, un verre de vin blanc, une branche de romarin et du bouillon de bœuf. Le liquide devrait arriver à mi-hauteur de la viande.

4. Couvrir et cuire à 180 °C (350 °F) pendant environ 2 h 30, ou jusqu’à ce que le bœuf soit tendre.

5. À la sortie du four, ajouter un généreux trait de crème à cuisson, des grains de poivre vert et de la ciboulette. Rectifier l’assaisonnement et déguster. C’est encore meilleur le lendemain !

Publié sur lapresse.ca le 14 novembre 2020

Plaisir coupable : gâteau caramel, framboise et crème vanille

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Gâteau caramel, framboise et crème vanille

Pâtissière autodidacte, Masami Waki est reconnue comme l’une des meilleures pâtissières de Montréal. Voici la recette d’un gâteau aussi joli que savoureux. À noter : les quantités sont données en grammes, car c’est le meilleur moyen d’avoir un résultat satisfaisant.

Rendement : de 8 à 10 portions

Préparation : 2 heures (+ 1 nuit de repos)

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients pour le gâteau

200 g de sucre

50 g d’eau

95 g de crème 35 %

150 g de beurre

3 gros œufs

150 g de farine tout-usage

5 g de levure chimique (poudre à pâte)

Ingrédients pour la confiture à la framboise

150 g de framboises (fraîches ou congelées)

Ingrédients pour la crème vanille

400 g de crème 35 %

100 g de chocolat blanc en morceaux

1 gousse de vanille (ou 10 g d’extrait de vanille)

Préparation du gâteau

1. Porter la crème et le beurre à ébullition dans une casserole. Réserver.

2. Faire le caramel. Dans une grande casserole, combiner le sucre et l’eau. S’assurer que tout le sucre est bien mouillé. Cuire à feu moyen jusqu’à ce que la préparation prenne une jolie couleur caramel. Ne pas mélanger pendant la cuisson, pour éviter la cristallisation du sucre. Éteindre le feu.

3. Verser doucement (pour éviter les éclaboussures brûlantes) le mélange de crème et de beurre dans le caramel en fouettant. Réserver.

4. Quand le mélange est à température pièce, battre deux œufs dans le caramel avec le fouet. Ajouter ensuite la farine et la levure avec un tamis, puis incorporer avec une cuillère en bois jusqu’à ce que l’appareil soit bien homogène.

5. Réserver l’appareil à couvert pendant une nuit au réfrigérateur.

6. Le lendemain, préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

7. Verser l’appareil sur une plaque à biscuit de 42 cm sur 30 cm. Cuire pendant 20 minutes, puis laisser refroidir.

Préparation de la confiture à la framboise

8. Faire réduire aux deux tiers les framboises dans une casserole à feu bas. Mélanger de temps en temps pour éviter que les fruits ne collent au fond de la casserole.

9. Laisser refroidir.

Préparation de la crème vanille

10. Trancher la gousse de vanille en deux pour en extraire les grains à l’aide de la lame d’un couteau. Ajouter à la crème dans une casserole (ou y verser l’extrait de vanille). Porter à ébullition.

11. Verser doucement la crème chaude dans un bol qui contient les morceaux de chocolat blanc. Bien mélanger jusqu’à ce que tout le chocolat soit fondu.

12. Couvrir et laisser reposer une nuit au réfrigérateur.

13. Le lendemain, faire une crème fouettée avec la préparation.

Finition

14. Étendre de la confiture à la framboise sur le gâteau (il faut en garder une petite quantité pour le glaçage).

15. Couper le gâteau en trois parties égales, sur la longueur.

16. Étendre de la crème fouettée sur chaque morceau (il faut en garder une partie pour le glaçage) et assembler en gâteau étagé. Masami Waki a assemblé les couches en formant un cercle, mais on peut se contenter de les poser les unes sur les autres.

17. Ajouter un peu de confiture à la crème fouettée restante, mélanger sommairement pour obtenir une crème marbrée de rose et en recouvrir le gâteau (le résultat ne sera pas exactement le même que celui obtenu par Masami Waki, qui a utilisé des produits difficiles à trouver en magasin). Ajouter, au choix, des garnitures comme des morceaux ou des sphères de chocolat blanc et des billes croquantes argentées.

18. Savourer. Le gâteau est encore meilleur après une nuit au réfrigérateur.

Publié sur lapresse.ca le 17 avril 2021

Santé ! : lune de miel

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Lune de miel

L’apéro est encore plus festif avec un cocktail. Pour mettre de la nouveauté dans le shaker, on vous présente des recettes tirées de livres récemment publiés. Cette semaine, on « jazze » son brunch avec cette boisson colorée.

Ingrédients

30 ml de gin

20 ml de sirop de pamplemousse rose

20 ml de jus de citron frais

Préparation

Mettre les ingrédients dans un shaker et frapper avec de la glace. Verser dans une coupe et décorer d’une grappe de groseilles ou de canneberges.

Publié sur lapresse.ca le 31 décembre 2019