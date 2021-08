Notre équipe de gourmands teste pour vous les nouveaux livres de recettes de l’heure

Isabelle Morin La Presse

Pourquoi en parler ?

Avec Fast food santé, la nutritionniste Geneviève O’Gleman, animatrice de l’émission Savourer et fondatrice d’O’Gleman média, s’attaque aux classiques de la malbouffe pour nous servir des versions moins décadentes, mais hautement satisfaisantes, de nos gourmandises moins « santé ». L’ouvrage ratisse large, revisitant des plats comme la frite sauce, le sloppy Joe, les rondelles d’oignons, la queue de castor, les beignes glacés et le sundae.

PHOTO FOURNIE PAR O’GLEMAN MEDIA Pour votre crème glacée maison, ça sera fraise, chocolat ou caramel… ou les trois ?

Même l’iconique Big Mac y passe dans une interprétation qui reprend les saveurs du géant de la restauration rapide (la sauce est étonnamment fidèle à l’originale) et les surclasse. Certaines recettes, surprenantes, vont au-delà des classiques. C’est le cas de la soupe au cheeseburger ou des waffles au poulet frit, qui rappelleront à certains des souvenirs de voyages.

Le défi était costaud, souligne Geneviève O’Gleman, qui en est à son 15e livre en carrière, et au 6e de sa collection personnelle. « Lorsqu’il est question de créer une recette, le champ est libre. La contrainte est plus grande quand on prend une recette connue en référence. » Son équipe a d’ailleurs dû ingérer quantité de malbouffe pour arriver à des résultats satisfaisants, confie-t-elle.

« On ne voulait pas un plan B. On voulait la vraie affaire : celle qui nous replonge dans les souvenirs de casse-croûtes, de bouffe de rue, de repas entre amis et de voyages. On voulait générer des émotions, et ça, en alimentation, c’est la base. Le plaisir est fondamental et c’est ce qui fait en sorte qu’on choisit de refaire ou non une recette. »

Hautement addictif

« La malbouffe, c’est vraiment le comfort food par excellence : le moelleux, le sucré, le salé, le gras, le croustillant…. Ce sont des saveurs intenses et franches pour lesquelles on a un goût inné et qui touchent de façon universelle », indique la nutritionniste qui dit croquer dans une pomme de saison avec autant de plaisir que dans une pointe de pizza.

Les aliments ne sont pas à classer comme étant bons ou mauvais, selon elle. La culpabilité ne devrait pas non plus faire partie de l’équation. « Pour moi, une saine relation avec la nourriture repose sur la variété et l’équilibre entre santé et plaisir. On doit être capable de manger ce qu’on a envie de manger, de l’assumer et d’être en paix avec ça. »

PHOTO FOURNIE PAR O’GLEMAN MEDIA Geneviève O’Gleman, autrice de Fast food santé

Du fast food, on en mange tous et je m’inclus là-dedans. De l’ignorer n’est pas une solution. Geneviève O’Gleman, autrice de Fast food santé

La malbouffe peut-elle être santé ?

La nutritionniste peut sembler ici en contre-emploi. « La santé doit être envisagée de manière plus globale, répond-elle. J’ai utilisé de meilleurs ingrédients — des produits frais, de qualité, moins transformés. La santé, pour moi, c’est la santé globale, ce qui inclut aussi celle de l’environnement. »

Car au-delà du plaisir convivial qui l’accompagne, la malbouffe vient avec un excès d’emballage, des méthodes de production de masse, des plats vite engloutis, des prix élevés pour la qualité de l’offre et une nourriture trop grasse, trop salée et trop sucrée, note-t-elle.

« Toutes les raisons étaient présentes pour me convaincre de proposer des solutions plus santé, plus écologiques et plus économiques. Je n’ai pas besoin que la recette soit parfaitement santé en valeur absolue. Et de toute façon, c’est quoi, une recette parfaitement santé ? »

PHOTO FOURNIE PAR O’GLEMAN MEDIA Hot-dog végé all dressed, encore mieux qu’à la cantine !

Notre avis

À l’image des cinq autres livres de la collection de Geneviève O’Gleman, Fast food santé reprend une structure et des formules gagnantes : des bases pratiques, des aliments dépanneurs ou des variations sur une recette dans une formule « bar » qui décline, dans ce cas, la poutine.

Vite consommé ne veut pas dire vite fait. Le souci de simplifier les recettes et de trouver des raccourcis (comme de préparer certaines choses à l’avance) est toutefois présent. Plusieurs ingrédients reviennent d’ailleurs d’une recette à l’autre.

Côté textures et saveurs, le plaisir est au rendez-vous, sans excès de sucre et de sel (compensés avec d’autres ingrédients). On fait par ailleurs très peu de compromis sur le moelleux et le croustillant, sans qu’aucune friteuse ne serve à la préparation.

Somme toute, on réussit à nous convaincre de céder à une malbouffe qui ne génère ni inconfort ni lourdeur une fois engloutie. On aime que les options sans viande ou réduites en viande soient nombreuses. Fast food santé fait sa place dans nos favoris pour toutes les occasions où les doigts se substitueront avec plaisir aux ustensiles !

Les recettes testées

PHOTO TIRÉE DU LIVRE FAST FOOD SANTÉ Ce burger de tofu croustillant n’a rien à envier aux versions viandeuses du même genre.

PHOTO FOURNIE PAR O’GLEMAN MEDIA Pépites de poulets on ne peut plus croustillantes

PHOTO TIRÉE DU LIVRE FAST FOOD SANTÉ Un bretzel new-yorkais très (trop ?) brioché

PHOTO FOURNIE PAR O’GLEMAN MEDIA Le soda à la fraise, parfait pour faire pétiller son été

PHOTO FOURNIE PAR O’GLEMAN MEDIA Cornichons frits, remplacés par des courgettes en saison 1 /5









Ravis de nous « sacrifier » pour la cause, nous avons testé probablement plus de recettes qu’il n’en fallait pour conclure que ce livre deviendrait une référence au moment de nous livrer à nos plaisirs coupables (mais maintenant assumés) !

Nous avons testé le Fish & Chips, dont on a réajusté l’assaisonnement, les cornichons frits (revisités dans un deuxième temps avec des courgettes de saison), le soda à la fraise, les frites et les bretzels new-yorkais (un peu trop briochés à notre goût). Certains plats seront à coup sûr réinvités à notre table. C’est le cas des pépites de poulet, bien croustillantes, du burger au tofu croustillant qui n’a rien à envier aux versions viandeuses du même genre et de la sauce à Big Mac.

L’idée de cuisiner à nouveau la poutine maison nous fait déjà saliver, même si sa sauce, plutôt neutre, pourrait avoir plus de caractère. Quant à la crème glacée à la vanille, elle pourrait bien s’inscrire dans nos desserts d’été préférés, personnalisée avec des fruits, des morceaux de chocolat, un coulis de caramel ou bien… Bref, nos envies de malbouffe sont comblées !

Fast food santé Geneviève O’Gleman Les Éditions de l’Homme

Notre choix de recette

Quatre ingrédients, c’est tout ce qu’il faut pour concocter cette petite molle contenant 25 % moins de sucre que celles du commerce. À déguster dans un cornet ou dans le plus décadent des sundaes.