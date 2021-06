Arrêtez dans un parc entre l’école et la maison et sortez le pique-nique.

On a tellement mérité ce déconfinement tant attendu ! Tout n’est pas revenu comme avant, mais au moins, on retrouve progressivement le plaisir de se voir, et de recevoir. Alors, qu’est-ce qu’on fait cet été avec cette belle liberté retrouvée ?

Geneviève O’Gleman

Collaboration spéciale

Voici ma prescription : pique-niquez aussi souvent que possible ! C’est tellement bon pour le moral. Avec nos étés si courts, on serait fou de s’en passer. Que ce soit dans la ruelle, au parc du quartier ou dans notre cour, dès qu’il fait beau, on devrait aller manger dehors. Et profiter d’une belle dose d’oxygène et de vitamine D après une longue journée passée devant un écran.

Surtout, pas besoin de faire compliqué ! Oubliez les pique-niques à la Pinterest qui prennent des heures à orchestrer. Tout ce qu’il vous faut, c’est une bonne vieille couverture que vous n’aurez pas peur de tacher, un plat savoureux qui se trimballe facilement, quelque chose de rafraîchissant à boire et un peu de flexibilité ! Pas grave si tout est fait à peu près. On ne vise pas la perfection.

Plus c’est simple et rapide à préparer, plus vous aurez envie de recommencer souvent, toutes les belles journées de l’été si vous voulez. Le parc pourrait même devenir l’annexe de votre salle à manger !

Ma recette pour pique-niquer

PHOTO MAUDE CHAUVIN, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA Geneviève O’Gleman

Une de mes recettes préférées pour pique-niquer, c’est le sandwich à partager. Je prends une belle grosse miche de pain que je coupe sur la longueur, je crée ensuite de l’espace à l’intérieur en retirant un peu de mie, puis je garnis de toutes les façons, selon mes envies (et le contenu de mon frigo !). Des fois, c’est un reste de poulet, du pesto, des légumes grillés et du fromage de chèvre. Sinon, c’est de la mozzarella fraîche, des tomates séchées, du prosciutto, des cœurs d’artichaut et de la roquette, ou encore, toutes les garnitures classiques d’un bagel au saumon fumé, mais dans un sandwich convivial pas mal plus facile à transporter.

Et le plus beau dans tout ça, c’est que vous pouvez préparer ce sandwich collectif la veille, l’emballer et le déposer au frigo. J’utilise un linge de table propre que je noue autour de la miche, ça m’évite d’utiliser une pellicule de plastique (le fameux Saran Wrap). À l’heure du souper, on ferme l’ordi et on ouvre le frigo. Tadam, tout est prêt pour manger dehors ! Zéro stress. Zéro préparation.

Pour un pique-nique zéro déchet, prévoyez aussi des serviettes à main en tissu plutôt qu’en papier, des gourdes réutilisables au lieu des bouteilles d’eau et des pochettes à collation pour remplacer les sacs de plastique jetables.

Et pourquoi ne pas aller chercher les enfants à la garderie ou à l’école avec votre pique-nique tout prêt ? Faites-leur la surprise, arrêtez dans un parc entre l’école et la maison. Je parie qu’ils seront super contents de ce souper spécial digne d’un samedi... organisé un mardi !

Glissez un frisbee dans votre sac cabas et vous aurez de quoi vous amuser toute la soirée. Et puis, sur le chemin du retour, il y aura sûrement moyen de faire un petit détour à la crémerie. Ce sera la cerise sur le gâteau !

Bon déconfinement !

Geneviève O’Gleman est animatrice de l’émission Savourer sur ICI Télé et pilote le magazine web savourer.ca.

Sandwich à partager au saumon fumé

PHOTO SYLVIE LI, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA Bagel au saumon fumé revisité en convivial format familial

Rendement : de 6 à 8 portions

Préparation : 20 minutes

Se conserve un jour au réfrigérateur et ne se congèle pas.

Ingrédients

1 courgette (zucchini)

1/2 petit oignon rouge

80 ml (⅓ de tasse) de yogourt grec nature

80 ml (⅓ de tasse) de mayonnaise

1/2 citron

1 miche de pain d’environ 500 g

1 pavé de saumon fumé à chaud d’environ 200 g

15 ml (1 c. à soupe) de câpres

250 ml (1 tasse) d’aneth frais

750 ml (3 tasses) de jeunes épinards

Préparation

Trancher finement la courgette et l’oignon. Dans un petit bol, mélanger le yogourt et la mayonnaise. Directement au-dessus du bol, presser le demi-citron. Mélanger. Couper la miche de pain en deux sur l’épaisseur. Avec les doigts, retirer un peu de mie sur chaque moitié de pain (voir note). Tartiner le pain de sauce au citron. Émietter le saumon fumé et le répartir sur la base du pain. Dans l’ordre, répartir les câpres, l’aneth, l’oignon, la courgette et les épinards sur le saumon. Fermer en sandwich, presser fermement et emballer dans un linge de cuisine propre. Réfrigérer le sandwich jusqu’au moment de servir. Déballer, trancher en 6 ou en 8 portions et servir.

Récupérez la mie de pain et accumulez-la au congélateur. Lorsque vous en aurez assez, vous pourrez préparer une chapelure maison.