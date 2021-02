Connaissez-vous (vraiment) le chaï ?

Le chaï, cette boisson traditionnelle indienne à base de thé noir, de lait et d’épices, est aujourd’hui répandue et connue à travers le monde. Mais la version généralement servie dans les grandes chaînes commerciales manque bien souvent d’authenticité — et de saveur. Et si vous prépariez votre propre chaï à la maison ? Conseils et recette, enrobés d’un peu d’histoire.