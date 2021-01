Recette de soupe aux crevettes épicées et légumes croquants, tirée de Soupes-repas de Geneviève Everell. « On essaie d’y aller avec des produits québécois le plus possible, notamment pour les crevettes nordiques », conseille-t-elle.

Soupe aux crevettes épicées et légumes croquants

« Il n’y a rien de plus réconfortant qu’une bonne soupe-repas bien chaude, avec plein de bons légumes », fait valoir Geneviève Everell, dite Miss Sushi. Amoureuse des cuisines d’inspiration asiatique, elle propose un 10e livre, Soupes-repas, aux éditions Goélette.

Marie Allard

La Presse

« Je me suis rendu compte que j’étais capable de reproduire des trucs qui sont vraiment bons, mais de façon plus facile, avec moins d’étapes que les vraies soupes traditionnelles tonkinoises ou ramens », dit Geneviève Everell. Son livre propose 110 recettes de bouillons, puis de soupes au bœuf, aux fruits de mer et au poisson, au porc, à la volaille et au tofu.

Miss Sushi — ou Miss Soupe ? — partage sa recette de soupe aux crevettes épicées et légumes croquants, faite avec un bouillon pho classique. « Les pâtes de zucchini et les carottes, je les ajoute crues et elles fondent un peu dans le bouillon, décrit Geneviève Everell. Ça donne un super résultat au niveau des textures. »

Bouillon pho classique

4 tasses, pour deux soupes

Ingrédients

• 1 gros oignon blanc en morceaux

• 1 pouce de gingembre frais coupé en 4 ou 2 c. à soupe de gingembre mariné

• 2 c. à soupe de graines de coriandre

• 2 bâtons de cannelle

• 1 bâton de citronnelle coupé en 2 sur la longueur

• 2 anis étoilés

• 1 c. à soupe de beurre

• Les os de 1 poulet

• 2 pilons de poulet

• 6 tasses d’eau chaude

• 1/2 tasse de sauce de poisson

• 2 c. à soupe de sauce hoisin

• 1 c. à soupe de sirop d’érable

• Fleur de sel, au goût

Préparation

1. Dans une poêle, à sec, faire revenir l’oignon et le gingembre jusqu’à ce qu’ils aient noirci sur plus de la moitié de leur surface. Ajouter alors les graines de coriandre, la cannelle, la citronnelle, les anis étoilés, et faire griller 2 minutes. Transférer dans une grande casserole.

2. Faire revenir les os et les pilons de poulet dans le beurre. Transférer dans la même casserole que le mélange précédent.

3. Ajouter 6 tasses d’eau chaude et tous les autres ingrédients et porter à ébullition. Baisser ensuite le feu à moyen doux et laisser mijoter, à découvert, au moins 1 heure.

4. Filtrer le bouillon.

Note : On peut évidemment manger les pilons de poulet, qui sont pochés, ou les conserver au frais pour plus tard.

Soupe aux crevettes épicées et légumes croquants

Ingrédients

• 4 tasses de bouillon pho chaud

• 50 g de nouilles ramen

• 50 g de nouilles de zucchinis

• 200 g de crevettes nordiques cuites

• 1/4 de tasse de champignons tranchés

• 1/4 d’oignon blanc tranché

• 2 bok choys coupés

• 1/4 de tasse de carottes râpées

• 1/4 de tasse de chou vert haché

• Oignons verts ciselés, au goût

• Huile épicée

• 3 c. à soupe d’huile d’olive

• 1/2 c. à thé de sambal oelek

• Ciboulette ciselée, au goût

Préparation

1. Suivre les instructions pour faire le bouillon.

2. Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de l’huile épicée. Réserver.

3. Faire cuire les nouilles ramen et de zucchinis selon les indications de l’emballage.

4. Dresser les bols en déposant le bouillon, les nouilles ramen et de zucchinis, les crevettes, les champignons, l’oignon blanc, les bok choy, les carottes et le chou vert haché.

5. Garnir d’huile épicée et d’oignons verts. Servir chaud.

Note : On peut faire soi-même les nouilles de courgettes avec un spiraliseur ou en trouver au supermarché.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GOÉLETTE Soupes-repas, 110 recettes originales d’inspiration asiatique, de Geneviève Everell

Source : Soupes-repas, 110 recettes originales d’inspiration asiatique, de Geneviève Everell, Les Éditions Goélette.