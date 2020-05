Après avoir fait du pain et des bagels en confinement, pourquoi ne pas essayer les craquelins ? Tirés de Code obésité : les recettes, publié par le médecin ontarien Jason Fung aux éditions Trécarré, ces craquelins sont délicieux. Le Dr Fung est un expert du jeûne intermittent pratiqué pour renverser le diabète de type 2. Sa recette de craquelins peut, bien sûr, être appréciée sans suivre sa méthode.

Marie Allard

La Presse

Ingrédients

• 1/4 de tasse (60 ml) d’huile de noix de coco

• 1/2 tasse (125 ml) de farine de pois chiches ou d’amande

• 1/2 tasse (125 ml) de graines de tournesol

• 1/2 tasse (125 ml) de graines de lin

• 1/4 de tasse (60 ml) de graines de sésame

• 1 tasse (250 ml) d’eau bouillante

• Sel et poivre

Préparation

1. Assembler, préparer et mesurer tous les ingrédients. Faire fondre l’huile de noix de coco dans une petite poêle à feu doux. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Huiler légèrement une plaque de cuisson. Note de La Presse : tapissez la plaque de papier parchemin pour de meilleurs résultats.

2. Dans un bol, fouetter ensemble la farine, les graines de tournesol, les graines de lin et les graines de sésame. Incorporer l’huile de noix de coco et 1 tasse (250 ml) d’eau bouillante. Avec vos mains, étendre le mélange sur la plaque de cuisson en une fine couche, la plus uniforme possible. Assaisonner de sel et de poivre et faire cuire pendant 30 minutes. Laisser le four allumé.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS TRÉCARRÉ Code obésité : les recettes, de Dr Jason Fung

3. Retirer la plaque de cuisson du four et la secouer ou utiliser une spatule de métal pour décoller la feuille de craquelin. Remettre au four et cuire encore 15 minutes. Arrêter le feu et laisser la plaque refroidir dans le four pendant une heure.

4. Pour servir, briser le craquelin croustillant en morceaux de la taille de votre choix. Si désiré, saler légèrement.

Source : Code obésité : les recettes, du Dr Jason Fung, éditions Trécarré.