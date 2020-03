Focaccia de La cuillère d’argent pour les enfants

Préparer une focaccia — un pain plat d’origine italienne — est satisfaisant pour un enfant. Surtout s’il peut croquer dedans ! Cette recette est tirée de la réédition du livre La cuillère d’argent pour les enfants, publié aux éditions Phaidon. Destiné aux jeunes de 9 ans et plus, ce livre contient 40 recettes italiennes simplifiées, alléchantes pour les amateurs de pâtes et de pizza. Attention : l’aide des parents peut être nécessaire pour comprendre certains termes culinaires français inusités ici.