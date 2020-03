Gabrielle Cossette, copropriétaire du Café Frida à Trois-Rivières, et la chef Aurélie Lacroix, proposent dans le livre Comptoir végan une tartinade au chocolat et au tournesol.

Au bord du fleuve, à Trois-Rivières, se trouve le Café Frida. Quand ce n’est pas fermé pour cause de pandémie, on y sert des brunchs, des snacks, des plats véganes et décadents.

Marie Allard

La Presse

Heureusement pour les gourmands confinés à la maison, Gabrielle Cossette, copropriétaire du Frida, et la chef Aurélie Lacroix présentent leurs recettes dans Comptoir végan, publié chez Parfum d’encre.

Pour le petit-déjeuner, elles proposent une tartinade au chocolat et au tournesol. « Notre but, c’était de faire un Nutella maison, sans huile de palme et sans allergènes, donc sans noix », dit Gabrielle Cossette. Mission accomplie : c’est sucré et chocolaté.

Donne 2 tasses

Ingrédients

• 3 tasses (750 ml) de graines de tournesol

• 1 tasse (250 ml) de pastilles de chocolat noir de qualité

• 1/2 tasse (125 ml) d’huile neutre

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Baguette tartinée de Nutella au tournesol de Comptoir végan, sur une assiette de la céramiste Elizabeth Hamel. Merci à la boutique Articho de Montréal pour le prêt de l’assiette.

• 3/4 de tasse (190 ml) d’eau

• 1/4 de tasse (65 ml) de sucre

• Une gousse de vanille

• Des épices moulues, telles que de la cannelle ou de la muscade, ou du zeste d’orange

• Une pincée de sel

Préparation

1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).

2. Griller les graines de tournesol sur une plaque recouverte de papier parchemin, à sec, pendant 10 minutes.

3. Au bain-marie, faire fondre le chocolat et l’huile en fouettant constamment.

4. Au micro-ondes ou sur la cuisinière, faire fondre le sucre dans l’eau pour faire un sirop simple.

IMAGE FOURNIE PAR PARFUM D’ENCRE Comptoir végan, de Gabrielle Cossette et Aurélie Lacroix, photographies d’Étienne Boisvert, éditions Parfum d’encre

5. Mettre la gousse de vanille évidée dans le sirop simple (sans les grains) pour l’infuser, mais garder les grains pour l’étape finale.

6. Broyer les graines de tournesol au robot jusqu’à la consistance désirée (croquante, sablonneuse ou lisse).

7. Dans un grand cul-de-poule, mélanger le chocolat, le sirop simple infusé et les graines de tournesol.

8. Ajouter les grains de vanille, le zeste d’orange ou les épices. Laisser refroidir avant de consommer. Ranger dans des contenants hermétiques au réfrigérateur.

Source : Comptoir végan, de Gabrielle Cossette et Aurélie Lacroix, photographies d’Étienne Boisvert, éditions Parfum d’encre.