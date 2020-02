Voici une recette facile de faux cretons végétariens — c’est pourquoi le terme « cretonnade » est employé. Elle est tirée de Viens manger ! Le végétarisme en toute simplicité, conçu par des étudiants sous la direction de Marie Marquis, professeure au département de nutrition de l’Université de Montréal. Proposant 40 recettes et de nombreux conseils pour végétaliser son alimentation, ce livre est offert gratuitement en ligne.

Marie Allard

La Presse

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 45 secondes

Temps de réfrigération : 1 heure

Rendement : 250 ml (1 tasse) de cretonnade

Ingrédients

• 60 ml (1/4 de tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide

• 80 ml (1/3 de tasse) d’eau

• 250 ml (1 tasse ou 1/2 conserve de 540 ml) de lentilles, égouttées et rincées

• 5 ml (1 c. à thé) de poudre d’oignon

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de mélange 4 épices

IMAGE TIRÉE DU SITE INTERNET DU DÉPARTEMENT DE NUTRITION DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Viens manger ! Le végétarisme en toute simplicité, sous la direction de Marie Marquis, du département de nutrition de l’Université de Montréal

Préparation

1. Mettre les flocons d’avoine et l’eau dans un bol et chauffer au four à micro-ondes pendant 45 secondes, en vérifiant pour éviter que ça déborde.

2. Ajouter le reste des ingrédients dans le bol. À l’aide d’un pied mélangeur, broyer grossièrement.

3. Réfrigérer 1 heure et servir sur un pain au choix. Déguster.

Source : Viens manger ! Le végétarisme en toute simplicité, sous la direction de Marie Marquis, département de nutrition de l’Université de Montréal.

> Consultez le livre