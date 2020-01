Préparer une focaccia — un pain plat d’origine italienne — est satisfaisant pour un enfant. Surtout s’il peut croquer dedans ! Cette recette est tirée de la réédition du livre La cuillère d’argent pour les enfants, publié aux éditions Phaidon. Destiné aux jeunes de 9 ans et plus, ce livre contient 40 recettes italiennes simplifiées, alléchantes pour les amateurs de pâtes et de pizza. Attention : l’aide des parents peut être nécessaire pour comprendre certains termes culinaires français inusités ici.

Marie Allard

La Presse

Focaccia de La cuillère d’argent pour les enfants

Pour 1 grand pain

Préparation : 1 h 15 min

Cuisson : 25 min

Ingrédients

• 3 ou 4 c. à soupe d’huile d’olive, et un peu plus pour la plaque de cuisson

• 500 g de farine à pain

• 7 g de levure de boulanger

Pour la garniture

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La cuillère d’argent pour les enfants, recettes adaptées et écrites par Amanda Grant, illustrations de Harriet Russel, éditions Phaidon.

• 2 c. à soupe d’huile d’olive

• 1 poignée de feuilles de romarin ou une autre garniture au choix (fromage râpé, tomates séchées, olives)

Préparation

1. Commence par verser 125 ml d’eau froide dans ton verre doseur (tasse à mesurer), puis ajoute de l’eau chaude jusqu’à 250 ml. Plonges-y ton doigt pour vérifier la température : l’eau doit être tiède.

2. Verse un peu d’huile sur une plaque de cuisson de 20 cm sur 30 cm et badigeonnes-en la surface avec un pinceau de cuisine. Puis saupoudre-la d’un peu de farine.

3. Tamise la farine dans un grand saladier. Ajoute la levure.

4. Creuse un puits (un grand trou) au milieu de la farine ; tu dois voir le fond du saladier.

5. Ajoute l’huile dans l’eau tiède et verse le tout dans le puits. Avec une cuillère en bois, mélange jusqu’à ce que tu obtiennes une pâte moelleuse.

6. Farine légèrement le plan de travail et déposes-y la pâte. Pétris-la en la repoussant loin de toi avec la paume des mains puis en la ramenant vers toi avec les doigts. Continue pendant 5 minutes jusqu’à ce que tu puisses étirer la pâte comme un gros élastique. Avec un rouleau à pâtisserie, étale-la en forme de rectangle un peu plus petit que la plaque de cuisson, et pose-la dessus. Couvre la pâte d’un torchon propre légèrement humide et laisse-la reposer pendant environ 1 heure, jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume. Regarde la pâte lever !

7. Préchauffe le four à 220 °C (425 °F). Avec ton doigt, fais des petits creux partout dans la pâte. Ajoute un filet d’huile et un peu de romarin. Fais cuire de 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit dorée. Découpe-la en rectangles, ou sers-la entière, chacun prendra un morceau.

Source : La cuillère d’argent pour les enfants, recettes adaptées et écrites par Amanda Grant, illustrations de Harriet Russel, éditions Phaidon.