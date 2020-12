Quand la mère de Hyunsun et Hyunmi Jo cuisinait un japchae – un sauté de légumes et de nouilles transparentes à base de patate douce –, c’était signe d’un grand jour : un anniversaire, l’Action de grâce, le jour de l’An. « Bien sûr, vous pouvez le cuisiner à toute autre journée si vous êtes prêts à couper beaucoup de légumes ! » dit Hyunsun Jo.

Catherine Handfield

La Presse

Pour 6 à 8 personnes

Ingrédients

300 g de nouilles coréennes à base de fécule de patate douce (Dangmyeon), en vente dans les épiceries asiatiques

2 carottes pelées et coupées en julienne

150 g de bébés épinards, lavés

1/2 poivron rouge ou vert coupé en julienne

Un oignon jaune, rincé et émincé finement

100 g à 130 g de champignons shiitakes frais (tiges retirées), lavés et finement émincés. (Si vous avez des champignons shiitakes séchés, les faire préalablement tremper pendant 15 minutes.)

Huile à cuisson

Un ou deux œufs (facultatif)

1 c. à table de graines de sésame

2 c. à table d’huile de sésame

Ingrédients de la marinade pour les pâtes et les champignons

10 c. à table de sauce soya

2 c. à table de miel

2 c. à table de sucre brun

2 c. à table d’huile de sésame

Poivre noir moulu

Préparation

Faire bouillir les épinards pendant 10 secondes. Dans la passoire, refroidir immédiatement sous l’eau courante. Presser les épinards avec la main pour extraire l’excédent d’eau. Réserver les épinards dans un grand bol.

Combiner tous les ingrédients de la marinade.

Dans un bol, déposer les champignons shiitakes tranchés et ajouter 2 c. à table de marinade. Mélanger.

Dans une grande casserole, porter de l’eau à ébullition. Faire bouillir les nouilles de 8 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’elles perdent cette sensation de raideur sous la dent. Dans la passoire, rincer les nouilles sous l’eau froide. Mettre de côté une à deux minutes pour que l’excédent d’eau s’écoule.

Avec des ciseaux de cuisine, couper les nouilles entre 15 et 20 cm de longueur. Réserver dans un bol.

Verser le reste de la marinade sur les nouilles et bien mélanger. Laisser mariner 10 minutes.

Séparer les jaunes et les blancs d’œufs. Battre les jaunes à la fourchette puis mélanger avec les blancs d’œuf. Dans une poêle, faire frire les œufs dans l’huile. Réserver.

Dans la même poêle, faire revenir les oignons à feu moyen avec une pincée de sel jusqu’à ce qu’ils ramollissent (4 minutes). Ajouter de l’huile au besoin. Transférer les oignons dans le grand bol où se trouvent déjà les épinards.

Faire revenir les carottes (4 minutes) avec une pincée de sel, et transférer dans le grand bol. Répéter l’opération avec le poivron (3 minutes), en ajoutant de l’huile au besoin. Transférer aussi dans le grand bol.

Faire revenir à feu moyen les champignons shiitakes (incluant la marinade résiduelle) pendant une à deux minutes en ajoutant de l’huile au besoin. Transférer dans le grand bol.

Dans la poêle, toujours à feu moyen, faire revenir les nouilles de deux à trois minutes (avec la marinade), jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées de sauce. Transférer dans le grand bol.

Couper les œufs finement et les ajouter dans le grand bol, ainsi que les graines de sésame, les 2 c. à table d’huile de sésame et du poivre moulu au goût. Mélanger doucement avec une pince et servir.