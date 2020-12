Tirée du livre Bon vivant ! de Marc Hervieux

Bœuf réconfortant, braisé au triple crème

« C’est ma recette préférée des dimanches au chalet, tard à l’automne. Je prépare la recette et la mets au four, tandis que toute la famille est de corvée dehors. Il faut ratisser les feuilles, corder le bois et préparer le terrain pour l’hiver. Mon plus grand bonheur, c’est d’entendre les éclats de voix de mes filles en entrant dans le chalet quand on se fait accueillir par l’arôme du mijoté de bœuf. »