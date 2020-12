Noël est la plus belle période de l’année pour ceux qui aiment le goût sucré. Pour s’y préparer, on vous présente chaque semaine un dessert facile à réaliser, et auquel il sera difficile de résister !

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Tout le monde connaît les rochers à la noix de coco. L’animatrice Josée Di Stasio réinvente ce classique des Fêtes et tout le monde voudra la recette !

Il n’y aura pas de plats à partager sur la table de Josée Di Stasio cette année. Ça vaut aussi bien pour le plat principal que pour le dessert. L’animatrice et auteure de nombreux livres de recettes va partager d’une autre façon : elle suggère de multiplier les fournées de sa nouvelle recette de biscuits à la noix de coco et d’en offrir à toute la famille !

« C’était très courant chez ma grand-mère du côté italien que les voisines viennent porter des biscuits, raconte-t-elle en entrevue. Des fois, la même personne faisait deux ou trois recettes différentes. On avait toujours une grande variété de choix de biscuits à Noël. »

Parfumés au citron et à la cardamome, les rochers coco de Josée Di Stasio sont faciles à réaliser et se dégustent à diverses occasions. On les sert tantôt en collation avec un thé chaï ou à la fin d’un repas copieux, accompagnés de clémentines et de chocolat.

Il n’y a plus de cardamome ? Aucun problème. Troquez cette épice contre de la cannelle. Vous préférez le goût de la lime à celui du citron ? Le goût de cet agrume est aussi délicieux. On peut aussi tremper les rochers dans le chocolat, selon l’humeur du moment. L’atout ultime : ces bouchées sucrées se congèlent !

Biscuits à la noix de coco

Ingrédients

• 500 ml (2 tasses) de noix de coco râpée non sucrée

• 60 ml (1/4 de tasse) de farine tout usage non blanchie

• Le zeste de 1 citron

• 5 ml (1 c. à thé) de cardamome moulue

• 2 ml (1/2 c. à thé) de sel

• 2 blancs d’œufs, tempérés

• 125 ml (1/2 tasse) de sucre

• 10 ml (2 c. à thé) de jus de citron

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

2. Dans un bol, mélanger la noix de coco, la farine, le zeste de citron, la cardamome et le sel. Réserver.

3. Dans un autre bol, fouetter les blancs d’œufs avec le sucre. Ajouter les ingrédients secs ainsi que le jus de citron. Bien mélanger.

4. Sur une plaque tapissée d’un papier parchemin, déposer environ 15 ml (1 c. à soupe) de pâte par biscuit. Cuire au centre du four, une plaque à la fois, de 13 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés.

5. Fondre au bain-marie, si désiré, une petite quantité de chocolat noir afin de tremper le dessous de chaque biscuit. Laisser figer sur une grille avant de servir.