Un petit paquet laissé sur le pas de la porte ou envoyé avec amour par la poste. À défaut de se rassembler cette année avec toute la parenté, on lui offre une petite douceur. De notre cuisine à la leur.

Valérie Simard

La Presse

La boulangerie a cartonné dans les chaumières au cours des derniers mois, amenant nombre de chefs et de blogueurs à publier leur recette de bagels tout garnis. Mais avant eux, Caroline Huard, alias Loonie, avait transposé cette saveur sur des craquelins qui plairont assurément aux véganes ou aux personnes intolérantes au gluten de votre entourage. Et aux autres aussi, assure-t-elle.

« Il y a des classiques que j’aime offrir, comme des biscuits, des craquelins, du houmous, dit-elle. C’est une façon de donner de l’amour en disant : j’ai passé du temps à cuisiner pour toi. C’est aussi une belle façon de faire découvrir la cuisine végane. Je ne vais pas mettre l’accent sur le fait que c’est fait végane. Après les gens disent : ‟Ah ! Ça ne goûte pas grano !” »

Les craquelins qu’elle propose sont faciles à cuisiner et peu coûteux. « Une fois que l’on connaît la technique, on peut expérimenter et varier les épices, mettre du zaatar, des épices à l’italienne ou des fruits séchés », suggère-t-elle.

Ces craquelins se dégustent avec une tartinade. À offrir donc avec un houmous ou une autre tartinade maison ou du commerce.

Craquelins everything

Ces craquelins simplissimes à base de farine de pois chiches sont sans gluten. Et vous ne rêvez pas : leur goût rappelle la généreuse garniture des fameux everything bagels américains.

Rendement : environ 30 craquelins

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 13 minutes

Conservation : deux semaines à la température ambiante

Ingrédients

• 240 g (2 tasses) de farine de pois chiches

• 60 ml (1/4 de tasse) d’huile d’olive

• 60 ml (1/4 de tasse) d’eau

• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

• 5 ml (1 c. à thé) de graines de sésame blanches

• 5 ml (1 c. à thé) de graines de sésame noires

• 5 ml (1 c. à thé) de graines de pavot

• 5 ml (1 c. à thé) d’oignon déshydraté

• 5 ml (1 c. à thé) d’ail déshydraté

• 5 ml (1 c. à thé) de flocons de sel ou 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser deux plaques de cuisson de papier parchemin.

2. Dans un bol, mettre la farine de pois chiches, l’huile d’olive, l’eau et la poudre à pâte, puis mélanger avec les mains jusqu’à l’obtention d’une texture de pâte. Si la pâte est trop granuleuse, ajouter un peu d’eau, 15 ml (1 c. à soupe) à la fois.

3. Diviser la boule de pâte en deux et déposer chaque boule sur une plaque de cuisson. Couvrir d’un autre morceau de papier parchemin.

4. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte pour obtenir une fine couche d’environ 3 mm (1/8 de po) d’épaisseur. Retirer le papier parchemin et parsemer des graines de sésame et des assaisonnements. Remettre le papier sur l’abaisse et passer de nouveau le rouleau pour faire adhérer les graines.

5. Cuire au four pendant environ 13 minutes ou jusqu’à ce que les craquelins soient bien dorés.

6. Laisser refroidir avant de casser en morceaux. Transvider dans un contenant hermétique et couvrir.

IMAGE FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Loonie cuisine : recettes et astuces 100 % végétales, de Caroline Huard

Note : Vous pouvez remplacer les graines de sésame par la même quantité de noix, d’autres graines ou de fruits séchés, hachés. Les variantes de cette recette deviennent alors infinies : canneberges et romarin, oranges confites et cannelle, pistaches, thym et zeste de citron, tournesol, cumin et curcuma, alouette !

Source : Loonie cuisine : recettes et astuces 100 % végétales, de Caroline Huard, publié en 2019 chez KO Éditions.