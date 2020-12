Mariève Savaria fait aussi ces dumplings sous forme de rouleaux, dans des feuilles de riz. « Toutes les saveurs sont dans un petit paquet qu’on met au four, dit-elle. C’est un repas super parfumé, super savoureux et rapide à faire. »

Mariève Savaria vit une histoire d’amour avec les légumes. Elle publie La saison des légumes — Profitez des récoltes de juin à novembre et mangez local à l’année, un livre de 350 pages aussi joli qu’utile.

Marie Allard

La Presse

Sa particularité ? Ce livre aborde un à un les légumes (classés par familles), ce qui permet d’improviser à partir de ce qu’on trouve au marché ou dans son congélateur. Si on a des topinambours, on va aux pages qui les concernent pour mieux connaître ce légume méconnu, s’inspirer de recettes et apprendre comment en faire des réserves. Pareil si on a du chou-rave ou des champignons.

Mariève Savaria propose de cuisiner des dumplings forestiers, qu’on peut aussi faire sous forme de rouleaux. « C’est une recette simple, dit-elle. Elle permet de découvrir les champignons. Ça se sert autant à l’apéro que comme repas, pour les enfants et les adultes. » Mariève Savaria et son conjoint, Francis Madore, gèrent une ferme maraîchère biologique, Les jardins d’Ambroisie, et sont les parents de deux fillettes, Saule et Lou.

Recette de dumplings forestiers de Mariève Savaria

Pour de 4 portions (repas) à 8 portions (apéro)

Ingrédients

• 400 g d’un mélange de champignons frais (ou séchés et réhydratés)

• 1 bloc de tofu ferme

• Pâte à dumpling ou feuilles de riz

Au goût :

• Oignon vert haché ou ciboulette

• Bok choy

• Carottes râpées

• Coriandre ou basilic thaï

• Feuilles de shiso

• Sauce soya ou tamari

ILLUSTRATION PAIGE KRAMER ROCHEFORT, TIRÉE DE LA SAISON DES LÉGUMES DE MARIÈVE SAVARIA Dumplings forestiers de Mariève Savaria

Préparation

1. Faire cuire dans un poêlon un mélange de champignons (100 g par personne ; vous pouvez allonger avec des champignons de Paris).

2. Déposer les champignons dans le bol du robot culinaire avec 1 bloc de tofu ferme concassé. Activer le robot jusqu’à ce que les champignons soient déchiquetés et le tofu, émietté. Vider ce mélange dans un bol. Ajouter de l’oignon vert haché ou de la ciboulette, des feuilles de shiso haché, du bok choy, des carottes râpées ou des herbes (coriandre ou basilic thaï). L’ajout de sauce soja ou tamari peut donner encore plus de goût. Ce mélange sert de farce pour garnir les dumplings ou rouleaux.

3. Mouiller une feuille de riz (ou une pâte à dumpling) et y déposer 1/3 de tasse de mélange aux champignons. Pour faire des rouleaux : replier deux côtés de la feuille de riz, puis rouler serré et fermer. Pour faire des dumplings : plier la pâte en triangle et presser le contour avec les doigts. Répéter jusqu’à ce que tout le mélange soit utilisé.

4. Déposer rouleaux ou dumplings sur une plaque recouverte d’un papier parchemin huilé, et badigeonner d’huile de sésame.

5. Cuire au four, à 400 °F, 10 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que les dumplings soient grillés et croustillants.

6. Savourer avec une sauce soya assaisonnée de piment fort, de gingembre et de citron.

PHOTO FOURNIE PAR MARIÈVE SAVARIA La saison des légumes — Profitez des récoltes de juin à novembre et mangez local à l’année, de Mariève Savaria, illustrations de Paige Kramer Rochefort

Source : La saison des légumes — Profitez des récoltes de juin à novembre et mangez local à l’année, de Mariève Savaria, illustrations de Paige Kramer Rochefort.

https://marievesavaria.ca/