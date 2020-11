Chantal Guy Chronique

La bouffe, c’est de l’amour

Je suis d’accord avec Astérix et Obélix. Quand l’appétit va, tout va ! On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Or, il y a six mois, on a un peu arrêté de vivre. Et la chose principale qui nous reliait au monde extérieur pendant le confinement était la nourriture.