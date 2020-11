« C’est ma recette préférée des dimanches au chalet, tard à l’automne. Je prépare la recette et la mets au four, tandis que toute la famille est de corvée dehors. Il faut ratisser les feuilles, corder le bois et préparer le terrain pour l’hiver. Mon plus grand bonheur, c’est d’entendre les éclats de voix de mes filles en entrant dans le chalet quand on se fait accueillir par l’arôme du mijoté de bœuf. »

Isabelle Morin

La Presse

8 portions

Ingrédients pour le bœuf braisé

• 1,5 kg (3 lb) de cubes de bœuf à ragoût

• 125 ml (½ tasse) de farine

• 2 c. à soupe et plus de beurre

• 2 c. à soupe et plus d’huile d’olive

• 1 gros oignon haché

• 3 gousses d’ail pressées

• 500 ml (2 tasses) de vin rouge léger

• 500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf

• 1 c. à soupe de thym

• 2 feuilles de laurier

Ingrédients pour la garniture

• 2 c. à soupe d’huile

• 1 oignon émincé

• 2 paquets de 227 g (8 oz) de champignons blancs en tranches

• 170 g (6 oz) de pancetta en cubes

• 500 ml (2 tasses) de grelots en 2

• 120 g (4 oz) de camembert triple crème sans la croûte, en petits morceaux

• 125 ml (½ tasse) de persil haché

• Sel et poivre

Instructions pour le bœuf braisé

Préchauffez le four à 180 °C (350 °F). Dans un bol, mettez la viande et saupoudrez de la moitié de la farine pour bien enrober les cubes. Séparez la viande en 2 ou 3 parts pour la saisir. Dans un faitout, à feu vif, chauffez le beurre et l’huile, et saisissez uniformément une partie des cubes. Répétez l’opération avec le reste de la viande en ajoutant du beurre et de l’huile, au besoin. Réservez. Dans ce même faitout, à feu moyen, faites revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit translucide, 3 minutes. Ajoutez l’ail et cuisez 1 minute de plus. Saupoudrez du restant de farine, en remuant à l’aide d’une cuillère en bois. Déglacez avec le vin en grattant le fond et le pourtour pour récupérer les sucs. Versez le bouillon et mélangez bien. Ajoutez la viande, le thym et le laurier. Salez et poivrez. Enfournez 1 h 15.

Instructions pour la garniture

Pendant ce temps, dans une poêle, chauffez l’huile, à feu moyen, et faites revenir l’oignon, 3 minutes. Ajoutez les champignons et laissez cuire jusqu’à ce que les légumes soient caramélisés. Réservez dans un bol. Dans la même poêle, faites rissoler la pancetta et transférez avec les légumes réservés. Dans le gras de la pancetta, ajoutez les demi-grelots et faites-les dorer en remuant régulièrement. Transférez dans le bol et mélangez bien la garniture. Lorsque la viande a cuit pendant 1 h 15, incorporez la garniture. Ajoutez du bouillon ou de l’eau, si nécessaire. Remettez au four. Après 1 h 15, éteignez le four et laissez reposer le mijoté 20 minutes. Juste avant de servir, éparpillez les morceaux de fromage et le persil. Mélangez et rectifiez l’assaisonnement.