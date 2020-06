Le secret est dans la sauce

Bien des chefs n’osent pas dévoiler le secret de leur sauce, ce qui démontre l’importance de ce précieux liquide dans l’art du barbecue. Jonathan Nguyen, chef au Boucan Smokehouse et juge lors de notre test maison, a d’ailleurs poliment décliné notre proposition de publier la recette de sa sauce – on ne peut pas le blâmer de la vendre aux clients de son restaurant. Toutefois, dans son tout récent livre Le Barbecue, c’est plus qu’un show de boucane, l’équipe de la boucherie Le Boucan, celle-là à Québec, a partagé bon nombre de ses recettes, y compris une demi-douzaine de sauces qui ne sont pas vendues sur les tablettes de ses trois succursales. On en publie deux ici, une classique et l’autre plus relevée.