Noël à l’haïtienne : des à-côtés relevés

Pour accompagner dinde et poisson entier, Paul Toussaint nous a suggéré un assortiment d’à-côtés représentatifs de la cuisine haïtienne, du fameux macaroni gratiné jusqu’à l’incontournable pikliz, en passant par la saladris et le riz djon djon. Des plats tous faciles à réaliser et qui feront le bonheur de votre tablée, à accompagner d’un punch aux accents exotiques qui vous fera oublier le temps froid, l’espace d’une soirée !