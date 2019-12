Faites avec des graines de tournesol au lieu d’amandes, ces barres tendres de Nancy Bordeleau sont bienvenues dans les écoles où noix et arachides sont interdites.

Mère de trois grands ados, Nancy Bordeleau a souvent fait ces barres tendres, très simples. « C’est une recette vide-armoire, dit-elle. On peut s’amuser à changer les ingrédients, tant qu’on reste dans les mêmes proportions. Et ça se congèle très bien. » Cette recette — et 50 autres — se trouve dans C’est l’heure du lunch !, publié aux éditions Trécarré.

Marie Allard

La Presse

Ingrédients

• 2 ½ tasses (625 ml) de flocons d’avoine

• ⅓ de tasse (75 ml) de miel

• ¼ de tasse (60 ml) de beurre non salé

• 2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

• ½ c. à thé (2,5 ml) d’extrait de vanille

• ½ tasse (125 ml) de raisins secs

• ½ tasse (125 ml) d’amandes ou de graines de tournesol, non salées

Préparation

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION C’est l’heure du lunch !, par Nancy Bordeleau, éditions Trécarré

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2. Cuire les flocons d’avoine sur une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin pendant 8 minutes, en les retournant à la mi-cuisson.

3. Pendant ce temps, verser le miel, le beurre et le sirop d’érable dans une petite casserole. Faire fondre le tout à feu moyen et bien brasser. Retirer du feu. Ajouter la vanille et mélanger.

4. Laisser refroidir le mélange de beurre quelques minutes, pour ensuite l’incorporer aux flocons d’avoine.

5. Ajouter les raisins secs et les amandes, et bien mélanger.

6. Étendre la préparation dans un plat en Pyrex de 8 pouces sur 8 pouces (20 cm sur 20 cm) recouvert de papier parchemin. Presser très fort avec les mains ou une spatule.

7. Réfrigérer 2 heures et couper en 15 morceaux.

C’est l’heure du lunch ! de Nancy Bordeleau, du blogue Cinq fourchettes, éditions Trécarré.