Voici un plat gourmand à servir à l’apéro et un potage pour réchauffer les convives les plus frileux.

Marie Allard

La Presse

Fromage Péribonka chaud avec fruits secs et confiture d’abricots d’Anny Osumi

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

« Nous adorons le fromage cuit au four, dit Anny Osumi, copropriétaire du service de chef à domicile Chez anny, avec son mari Antonio Vargas. Cette recette a un effet “wow”, elle est délicieuse et polyvalente. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE La chef Anny Osumi

Ingrédients

• 1 fromage Péribonka (ou tout autre fromage à pâte molle similaire)

• 50 g de figues séchées tranchées

• 50 g de canneberges séchées

• 50 g de raisins secs dorés

• 3 c. à soupe (45 ml) d’olives Kalamata

• 60 g de noix de Grenoble

• 60 g de pistaches

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

• 2 c. à soupe (30 ml) de miel

• 5 c. à soupe (75 ml) de confiture d’abricots

• 60 g d’eau

• 1 citron

• 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de thym frais

Préparation

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).

2. Dans une petite casserole, faire légèrement fondre la confiture d’abricots avec l’eau et le miel. Ajouter le jus du citron, toutes les noix, les olives et les fruits secs. Mélanger et réserver.

3. Découper soigneusement la couche supérieure du fromage et la conserver (pour manger plus tard en grilled-cheese, suggère Anny Osumi). Déposer la partie inférieure du fromage sur une plaque à pâtisserie couverte de papier parchemin. Écraser la gousse d’ail avec les mains et la poser au centre du fromage, avec le thym.

4. Cuire de 10 à 12 minutes environ. Le centre du Péribonka doit être doux et crémeux, mais le fromage doit conserver sa forme.

5. Transférer dans une assiette de service et ajouter le mélange de fruits secs sur le dessus.

6. Servir avec des fruits frais, des tranches de pomme, des craquelins ou du pain.

Potage à la courge de Myriam Szor

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

« Le potage à la courge peut se préparer à l’avance, suggère Myriam Szor, traiteur à domicile. Il suffit d’ajouter des garnitures dessus pour qu’il soit le fun, comme du chorizo grillé avec du poivron rouge. »

De 6 à 8 portions

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Myriam Szor, traiteur à domicile

Ingrédients pour le potage

• 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

• 1 gros oignon, émincé

• 2 gousses d’ail, hachées

• 1/4 de tasse (65 ml) de pâte de tomate

• 2 c. à soupe (30 ml) de paprika fumé

• 1 L de bouillon de poulet ou de légumes

• 3 1/2 tasses (525 g) de courge musquée pelée, épépinée et coupée en cubes

• 3 1/2 tasses (525 g) de courge poivrée pelée, épépinée et coupée en cubes

• 473 ml de crème 15 % à cuisson

• Sel et poivre

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Ingrédients pour la garniture

• 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

• 1 courgette, coupée en petits cubes

• 1 poivron rouge, coupé en petits cubes

• 200 g de chorizo, coupé en petits cubes

• Sel et poivre

• 2 oignons verts, émincés

• 1/2 tasse (125 ml) de graines de citrouille rôties

Préparation

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

1. Dans une grande casserole, faire cuire l’oignon et l’ail dans l’huile, de deux à trois minutes.

2. Ajouter la pâte de tomate et le paprika. Brasser pour bien enrober.

3. Ajouter le bouillon et les courges. Saler et poivrer au goût.

4. Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter 25 minutes ou jusqu’à ce que les cubes de courge soient tendres.

5. Ajouter la crème et réduire en purée au mélangeur.

6. Pour la garniture, faire revenir la courgette, le poivron et le chorizo dans l’huile quelques minutes, pour que le tout soit bien doré. Assaisonner et réserver.

7. Servir le potage chaud, avec la garniture. Ajouter quelques oignons verts et des graines de citrouille rôties.

Ce potage peut être préparé d’avance et congelé (ou gardé quelques jours au frigo). La garniture doit toutefois être cuisinée juste avant de servir.

Consultez la page de Myriam Szor : https://www.facebook.com/Myriam-Szor-Traiteur-%C3%A0-domicile-1491128317875809/