« Ce mélange à biscuits déjeuner permet de faire une recette super rapide et nutritive », dit Sophie Maccario, cofondatrice des épiceries zéro déchet Loco. Il suffit d’indiquer aux chanceux qui recevront ce cadeau quels ingrédients humides ajouter avant de mettre les biscuits au four. À noter : on peut acheter un pot de mélange tout prêt chez Loco pour 7,25 $, ce qui inclut 2 $ de consigne pour le bocal.

Marie Allard

La Presse

Ingrédients

À mettre dans un grand bocal (style pot Mason ou pot de miel)

• 1 1/4 tasse (310 ml) de flocons d’avoine rapides ou sans gluten

• 1/4 de tasse (60 ml) de farine au choix

• 1/4 de tasse (60 ml) de canneberges séchées

• 3 c. à table (45 ml) de graines de chia

• 1/4 de tasse (60 ml) de graines de citrouille

• 1/4 de tasse (60 ml) d’amandes tranchées

• 1/2 tasse (125 ml) de graines de tournesol

• 1/4 de tasse (60 ml) de pépites de chocolat

• 1/4 de tasse (60 ml) de graines de sésame

• 1 c. à thé (5 ml) de cannelle

• 1/4 de c. à thé (1 ml) de sel

Ingrédients humides à ajouter (inscrire sur une étiquette à donner avec le pot)

1/2 tasse (125 ml) de sirop d’érable, de miel, ou encore 5 ou 6 dattes Medjool en purée

1/3 de tasse (85 ml) de beurre de noix au choix ou de tahini

1/2 c. à thé (2,5 ml) de vanille

1 œuf ou 1 « œuf de lin » pour une version végane*

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).

2. Mélanger les ingrédients humides dans un bol.

3. Ajouter les ingrédients secs.

4. Bien mouiller ses doigts et former 15 boules légèrement écrasées sur une plaque huilée**.

5. Cuire de 12 à 15 minutes.

* Œuf de lin : 1 c. à table (15 ml) de lin moulu dans 3 c. à table (45 ml) d’eau. Laisser reposer 5 minutes.

** Si la préparation semble sèche, rajouter du beurre de noix.