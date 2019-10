L’édition 2019 du gala des lauréats des Saveurs du Canada a récompensé les meilleurs ouvrages gastronomiques récemment parus, dimanche soir à Toronto. Deux gagnants, à qui furent attribuée la mention or ou argent, étaient désignés par catégorie.



Sylvain Sarrazin

La Presse

La lutte fut relevée dans la catégorie Livre de cuisine à sujet unique, où Ricardo Larrivée, avec Plus de légumes, a récolté les lauriers de la victoire devant Josée di Stasio (À la soupe), qui a remporté la deuxième place.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE N’avalez pas tout ce qu’on vous dit, de Bernard Lavallée

Dans la catégorie Narrations culinaires s’est imposé N’avalez pas tout ce qu’on vous dit, de Bernard Lavallée, tandis que Le meilleur du bistro, signé Jean-François Plante, a remporté les honneurs comme livre de cuisine générale. Savoir quoi manger : grossesse, de Stéphanie Côté, et Montréal l’hiver : Recettes et récits tricotés serrés, de Susan Semenak et Cindy Boyce, ont également gagné l’or dans leurs catégories respectives, soit Livres de cuisine santé et diète particulière et Livres de cuisine régionale et culturelle.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Le meilleur du bistro, de Jean-François Plante

Notons enfin que Joe Beef : Surviving the Apocalypse a dévoré la concurrence du côté des livres de cuisine générale, dans le volet anglophone.

Les lauréats des Saveurs du Canada est un organisme à but non lucratif qui cherche à faire découvrir aux lecteurs des récits et des recettes culinaires mettant en valeur les produits et les experts culinaires du pays.