Muffins aux bleuets et à l'orange

Les bleuets du Québec sont enfin arrivés, ce qui donne envie de... muffins aux bleuets. Nathalie Verret, nutritionniste, propose une recette de muffins savoureuse, avec du bon gras et une quantité raisonnable de sucre. «Quand on mange moins sucré, on apprécie les bleuets et la touche d'orange qui donne un côté acidulé», fait-elle valoir.