Tacos de poisson sur une plaque et salsa à la coriandre

Mon équipe adore cuisiner des repas complets cuits sur la plaque, surtout les soirs de semaine. Pour cette recette, il suffit de déposer les morceaux de poisson sur les légumes déjà mis à cuire au four. Pas de poêle à salir ni d'odeur qui se répand dans toute la maison. Efficace et pratique !

PRÉPARATION : 25 minutes

CUISSON : 35 minutes

RENDEMENT : 4 portions

INGRÉDIENTS

Salsa à la coriandre

70 g (2 tasses) de coriandre fraîche (feuilles et tiges), hachée grossièrement

2 oignons verts, coupés en tronçons

60 ml (1/4 de tasse) d'huile végétale

15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime

Garniture

2 patates douces moyennes pelées, coupées en rondelles de 5 mm (1/4 de pouce) d'épaisseur

2 poivrons rouges, épépinés et coupés en lanières

30 ml (2 c. à soupe) d'huile végétale

15 ml (1 c. à soupe) d'assaisonnement au chili

450 g (1 lb) de filet de poisson blanc (turbot ou aiglefin), coupé en gros morceaux

8 tortillas de blé de 20 cm (8 po) de diamètre

2 avocats, coupés en cubes

PRÉPARATION

Salsa à la coriandre

Au robot culinaire, broyer la coriandre et les oignons verts. Ajouter l'huile et le jus de lime. Réduire en purée grossière. Saler et poivrer. Réserver.

Garniture

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 425 °F (220 °C). Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.

2. Sur la plaque, mélanger les patates, les poivrons, l'huile et l'assaisonnement au chili. Saler et poivrer. Cuire au four 25 minutes.

3. À l'aide d'un pinceau, badigeonner 30 ml (2 c. à soupe) de salsa à la coriandre sur le poisson. Déposer le poisson sur les légumes et poursuivre la cuisson au four 10 minutes ou jusqu'à ce que le poisson soit cuit.

4. Servir les légumes et le poisson dans les tortillas. Garnir d'avocat et accompagner de salsa à la coriandre.

Le conseil de Ricardo

En juillet, on pense évidemment au barbecue, mais le turbot et l'aiglefin suggérés ici sont deux poissons dont la chair floconneuse se défait facilement. Elle a donc tendance à se défaire sur la grille du barbecue. Voici trois options possibles pour ne pas tout rater :

• cuire les légumes et les poissons en papillote (et séparément puisque les temps de cuisson ne sont pas les mêmes) ;

• faire griller le poisson sur une feuille de cuisson antiadhésive pour barbecue ;

• choisir une variété à chair plus ferme, comme le doré ou encore la lotte, un poisson local qui gagne à être connu et qui tolère bien une cuisson imparfaite.

