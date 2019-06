Au Québec, on trouve la chanterelle commune en forêt - et dans les marchés - de la fin de juin jusqu'en septembre. Pascale Coutu et Pierre Tremblay, de la ferme maraîchère La Courgerie, dans Lanaudière, proposent une recette d'omelette aux chanterelles, simple et savoureuse. « Le truc, c'est de prendre de bons ingrédients frais », conseille Pascale Coutu en entrevue.

• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre

• 125 ml (1/2 tasse) de fromage Pied-de-Vent ou de tout autre fromage à pâte semi-ferme, râpé

Préparation

1. Dans une poêle, à feu vif, faire sauter les chanterelles dans l'huile d'olive 5 minutes. Saler et poivrer, puis réserver dans un bol.

2. Dans un bol, battre les oeufs avec le lait, le thym, le piment de la Jamaïque et le persil. Saler, poivrer et réserver.

3. Faire chauffer la poêle à feu moyen et y faire fondre le beurre. Verser le mélange d'oeufs et cuire à feu doux 10 minutes. Répartir le fromage et les chanterelles sur l'omelette et terminer la cuisson sous le gril 5 minutes, ou jusqu'à ce que l'omelette soit bien prise et dorée.

Source : Le meilleur des champignons du Québec, de Pascale Coutu et Pierre Tremblay, Les Éditions Goélette