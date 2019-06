L'été, c'est fait pour pique-niquer !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Ahhhh ! Tel est le soupir heureux que les Montréalais peuvent enfin pousser, alors que le beau temps semble s'être décidé à nous faire l'honneur de sa présence. Et qui dit été à Montréal dit évidemment pique-nique au parc. Pour vous inspirer lors de votre prochain repas en plein air, nous avons invité trois chefs à se rassembler pour un repas-partage (potluck) à la fois savoureux et simple à préparer.

Plaisirs gourmands au parc Quoi de mieux, pour réinventer ses idées de pique-nique en vue de la belle saison et sortir du trio pain-fromages-charcuteries, que de demander à des chefs de le faire pour nous ? Par un bel après-midi, nous avons convié trois d'entre eux au parc Baldwin, dans le Plateau Mont-Royal. Ils se sont prêtés avec bonne humeur à l'exercice du « potluck » pour le plaisir de nos yeux... et surtout de notre palais !

Agrandir Nous avons réuni trois chefs pour un pique-nique en formule « potluck ». PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Il est 14 h. Dave Plant, chef propriétaire de Bouffe Dave Plant Food, un comptoir-lunch situé près du Village, débarque avec son vélo. À voir le système qu'il a installé à l'arrière de sa bécane, qui lui permet de transporter un petit barbecue au charbon qui en a connu d'autres - il l'a déniché chez un brocanteur - et ses contenants de bouffe, on comprend que l'homme n'en est pas à son premier pique-nique. Pour le coloré personnage, pas de doute : « Le truc magique, c'est le charcoal ! » Il traîne toujours avec lui son barbecue qu'il allume en deux temps, trois mouvements, grâce à une petite cheminée qui sert à accélérer la prise du feu. Originaire de l'Ontario et ayant vécu à Londres avant d'arriver à Montréal il y a huit ans, Dave adore la métropole québécoise et ses parcs où on peut rapidement fraterniser avec ses voisins de table à pique-nique. Ses endroits favoris ? Des classiques : les parcs La Fontaine et Laurier.

Agrandir Dave Plant PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Quand il pique-nique - au moins trois fois par mois l'été -, il y va pour des plats simples : burgers, salades, fromages, charcuteries... Il aime aussi les brochettes, un de ses plats du jour, qui sont « vraiment simples et rapides à préparer ». Autre adepte du barbecue Quelques instants plus tard se pointe Jens Ruoff, chef propriétaire du populaire restaurant de jour Butterblume, ouvert il y a trois ans dans le Mile End et qui compte également, dans le local adjacent, un comptoir-épicerie.

D'origine allemande, celui qui a pris Montréal comme ville d'adoption il y a sept ans apporte aussi son barbecue portatif, une marque allemande, qui fonctionne également au charbon. Pratique, le dessus du barbecue compte un centre où on peut saisir les aliments à feu vif, avant de terminer leur cuisson sur le reste de la grille. « Il y a tellement de parcs à Montréal, et ce qui est le fun, c'est que chacun a son identité », remarque celui qui a un petit faible pour le parc de la Petite-Italie, près de chez lui, et qui se retrouve aussi souvent dans la cour arrière d'amis ou dans sa ruelle pour manger à l'extérieur.

Agrandir Jens Ruoff et Rosalie Bergeron PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Lorsqu'il se prépare pour un pique-nique, Jens aime passer au marché Jean-Talon et se laisser inspirer par les aliments de saison. Légumes apprêtés de différentes façons (comme de gros champignons grillés au barbecue), fromages et trempettes diverses font partie de ses essentiels. « Les gens pensent que les Allemands mangent toujours des saucisses, mais c'est faux ! », lance-t-il. Il ne manque que Rosalie Bergeron, sympathique propriétaire du minuscule comptoir 22 mai (sa date d'anniversaire !), tout près du parc Jarry qui, on le devine, est son parc favori. « Ce sont les cinq continents qui s'y rassemblent tout le temps, un aperçu de la planète entière, où tout le monde est en paix. Je trouve ça beau ! » Boulangère de formation, elle propose au 22 mai des choses simples : sandwichs, salades, houmous. Ce dernier est d'ailleurs son plat de prédilection lorsqu'il est temps de pique-niquer. « C'est gagnant, nourrissant et pratique. N'importe quelle trempette protéinée, en fait, avec du pain, des crudités... Et oui, des chips, parce que c'est bon ! », conclut-elle en riant. Dave Plant : Grillades végés et salade nourrissante

Agrandir Brochettes végés et salade de millet PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Pour notre pique-nique, Dave Plant, de Bouffe Dave Plant Food, nous propose deux plats qui rallieront ceux qui sont à la recherche d'une option à la fois santé et savoureuse : des brochettes de tofu et de légumes laqués à la sauce miso, et une nourrissante salade de saison à grains entiers. Brochettes végés laquées au miso

Agrandir Dave Plant PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Marinade au miso Ingrédients • 60 ml de vinaigre de riz • 90 ml de sauce mirin • 200 g de pâte de miso de la marque Massawippi • Une gousse d'ail entière Préparation 1. Mettre tous les ingrédients dans une petite casserole, et amener à ébullition. 2. Éteindre le feu, laisser infuser de 5 à 10 minutes, puis passer à travers un tamis. Brochettes végés

Agrandir Le conseil du chef : à chaque aliment sa brochette, pour une cuisson plus égale PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Ingrédients Des légumes, au choix : aubergine, courgette, chou-fleur, brocoli, champignon, poivron... et même du radicchio ou des radis ! Ajouter à cela des protéines végétales comme des cubes de tofu et du fromage halloumi. Préparation 1. Couper les légumes, le tofu et le fromage halloumi en cubes de bonne grosseur. 2. Enfiler les cubes sur des brochettes en métal. Le chef suggère de mettre chaque légume et aliment sur la même brochette et de ne pas les mélanger, pour une cuisson plus égale. Au parc 1. Brosser les brochettes avec de l'huile (ne pas assaisonner, car la marinade est salée !).

Agrandir Brochettes végétariennes avec laque au miso PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

2. Faire griller les brochettes sur le barbecue en les retournant fréquemment. 3. Lorsqu'elles sont presque cuites, brosser généreusement chaque brochette avec la marinade au miso, et continuer à cuire. Pas d'outil pour étendre la marinade ? On peut utiliser un bouquet de thym, ça ajoutera de la saveur en plus ! 4. Lorsque les brochettes sont cuites, ajouter une dernière couche de marinade. Presser le jus d'un demi-citron, si désiré. 5. Déguster avec les doigts ! Salade de millet et légumes de saison

Agrandir Salade de millet et légumes de saison PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Ingrédients • 200 g de millet sec • 150 g d'asperges • 50 g de céleri, tranché • 60 g de feta, émiettée • 40 g de noix de Grenoble • Quelques feuilles de menthe, déchirées • Un petit chili frais, tranché finement Vinaigrette • 1/4 de tasse de bonne huile de canola • 25 ml de jus de citron • 1 c. à thé de graines de carvi, écrasées • Sel et poivre Préparation 1. Rincer le millet sous l'eau tiède, jusqu'à ce que l'eau soit claire. 2. Amener à ébullition environ 2 tasses d'eau salée (le double de la quantité de millet). 3. Quand l'eau bout, ajouter le millet, mélanger et laisser cuire jusqu'à ce que le grain gonfle, mais qu'il garde un peu de croquant. Égoutter et rincer sous l'eau froide. 4. Blanchir les asperges dans de l'eau bouillante salée, de 10 à 15 secondes, puis les placer dans un bol d'eau glacée. Égoutter et trancher ensuite en gros morceaux. 5. Mettre les noix sur une plaque au four, sous le gril (broil), et les laisser quelques minutes, jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées. Les broyer ou les laisser entières, au goût. 6. Trancher le céleri et le chili, déchirer les feuilles de menthe et émietter la feta. 7. Fouetter ensemble les ingrédients de la vinaigrette. 8. Dans un bol, mélanger le millet, les légumes, la feta, les noix, la menthe et le chili. Verser la vinaigrette et bien mélanger. Au parc Apporter la salade dans un contenant hermétique, et déguster ! Consultez la page de Bouffe Dave Plant Food : www.facebook.com/bouffedaveplantfood Jens Ruoff : Boulettes et légumes de saison

Agrandir Les créations de Jens Ruoff PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Ce sont trois délicieuses recettes que nous propose le chef du Butterblume, dont deux à cuire sur un petit barbecue portable - qui fonctionne idéalement au charbon, pour un maximum de saveur - et qui utilisent de façon inventive des légumes de saison comme les radis et le concombre. De quoi épater la galerie à votre prochain pique-nique ! Boulettes de viande et feta Environ 10 boulettes

Agrandir Les boulettes avec feta PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Ingrédients • 500 g de porc haché • 500 g de boeuf haché • 4 oeufs • 200 g de feta • 200 ml de lait • 150 g de mie de pain (frais !) • 30 g de câpres • 1 c. à soupe de sel • 1 pincée de macis (ou de noix de muscade) moulu • 1 pincée de sarriette fraîche Préparation 1. Laisser tremper la mie de pain dans le lait. 2. Mélanger tous les ingrédients ensemble à la main (sauf la feta). 3. Couper la feta en petits cubes de 20 g environ. 4. Façonner les boulettes (de 80 g à 100 g par boulette) en plaçant au centre la feta, et s'assurer qu'elle soit bien enrobée. Au parc 1. Cuire directement les boulettes sur le barbecue, en les tournant régulièrement pour bien les griller. 2. Déguster avec les doigts ! Radis, fromage frais, pesto de feuilles de radis

Agrandir Assiette de radis, fromage frais et pesto de radis PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Fromage frais Le fromage frais est assez simple à préparer et vraiment délicieux, mais il faut avoir à la maison un thermomètre et une étamine (ou « coton à fromage »). Pas le temps ? Remplacez-le par du fromage frais ou de la ricotta du commerce. Ingrédients • 1 L de lait 3,25 % • 100 g de yogourt grec (5 %) • 15 ml de vinaigre blanc • Sel, au goût Préparation 1. Chauffer le lait à 80 °C. 2. Ajouter le yogourt, et réchauffer jusqu'à 90 °C. 3. Ajouter le vinaigre, puis laisser chauffer jusqu'à l'obtention d'un appareil qui sépare le lait du solide (la couleur devrait être jaune transparent). 4. Laisser reposer 5 minutes, puis passer l'appareil à travers une étamine, en formant une boule avec les mains et en égouttant l'excédent de liquide. Vous pouvez utiliser un petit moule circulaire pour avoir une forme plus régulière. 5. Laisser refroidir 10 minutes sur une plaque au frigo et assaisonner généreusement de fleur de sel. Se conserve jusqu'à quatre jours au frigo. Radis et pesto de feuilles de radis

Agrandir Jens Ruoff PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Voici une excellente façon de consommer ce légume du Québec au complet ! Ingrédients • 4 bottes de radis avec de belles feuilles • 250 ml d'huile d'olive • 70 g de graines de tournesol torréfiées • 1/2 botte de persil • 1 gousse d'ail • Zeste et jus d'un citron • Sel et poivre Préparation Pesto 1. Séparer les feuilles du radis, et bien laver les feuilles et le radis, séparément. 2. Blanchir le feuillage dans de l'eau bouillante salée durant 30 secondes, puis refroidir immédiatement dans l'eau glacée. 3. Dans un mélangeur, mixer les feuilles de radis avec le reste des ingrédients jusqu'à l'obtention d'un appareil lisse. Se garde de trois à quatre jours au frigo. Radis 1. Couper les radis en deux et les faire mariner avec un peu d'huile d'olive, de vinaigre de Xérès, de sel, de poivre et de ciboulette hachée finement. 2. Hacher en rondelles quelques radis supplémentaires. Au parc Dans un contenant, rassembler les radis légèrement marinés, le fromage et le pesto. Garnir de rondelles de radis frais et d'herbes fraîches, au goût. Déguster ! Brochettes de concombre et halloumi

Agrandir Brochettes de concombre et halloumi PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Du concombre grillé ? Oui, on vous assure que c'est une excellente idée ! Pour bien réussir la recette, il faut choisir de petits concombres libanais bien fermes. Ingrédients • 5 concombres libanais • 200 g de fromage halloumi • 1/2 botte de thym frais • 100 ml d'huile d'olive • 50 ml de vinaigre de Xérès • 30 g de miel • Sel et poivre Préparation 1. Couper les concombres en deux sur la longueur, puis saler légèrement de chaque côté. 2. Laisser dégorger pendant 30 minutes. 3. Couper le halloumi en tranches de la même épaisseur que le concombre. 4. Piquer, en alternant, les deux aliments sur une brochette en bambou. 5. Mélanger l'huile d'olive, le vinaigre, le thym, le miel, le sel et le poivre et verser dans un petit contenant. Au parc 1. Badigeonner les brochettes avec la vinaigrette, et laisser mariner quelques minutes. 2. Faire griller quelques minutes sur le barbecue jusqu'à l'obtention d'une belle coloration sur le fromage. 3. Déguster avec les doigts ! Consultez le site du Butterblume : http://www.lebutterblume.com/ Rosalie Bergeron : Houmous à l'italienne et salade de chou

Agrandir Salade de chou et houmous à l'italienne PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

La propriétaire du 22 mai nous propose deux recettes simples et passe-partout, qui plairont aux petits comme aux grands. Houmous à l'italienne

Agrandir Rosalie Bergeron PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Dans cette recette, les haricots blancs remplacent les traditionnels pois chiches. L'essayer, c'est l'adopter ! Ingrédients • 1 boîte de 540 ml de haricots blancs, égouttés et rincés • 1/2 tasse d'artichauts en conserve ou marinés • Le jus de 1/2 citron

Agrandir Un houmous à l'italienne, où les pois chiches sont remplacés par des haricots blancs. PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

• 1/4 de tasse d'huile d'olive • Sel et poivre Préparation 1. Passer tous les ingrédients au robot culinaire, jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. 2. Au service, verser un filet d'huile d'olive et ajouter du poivre du moulin. Au parc Déguster avec du bon pain frais, comme les délicieux ciabattas du 22 mai ! Salade de chou

Agrandir Salade de chou du 22 mai PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE