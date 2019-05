Un maki botanique... champion!

Ingrédients

Pour 5 rouleaux (ou 25 makis)

- Riz

- 2,5 tasses de riz

- 2,5 tasses d'eau

- 125 ml de vinaigre de riz

- 4 c. à soupe de sucre

- ¼ de c. à thé de sel

Mélange de PVT

- 1 tasse de protéine végétale texturée (PVT)

- 150 ml d'eau bouillante

- ½ c. à thé de sel

- 3,75 ml de cube de bouillon à l'oignon

- 40 ml de lait de coco

« Mayo » végane

- ½ tasse de boisson de soya

- 1 tasse d'huile de canola

- ¼ de c. à thé de sel

- ¼ de c. à thé de vinaigre de cidre de pomme

« Mayo » épicée

- ¾ de tasse de mayo végane (voir ci-dessus)

- 1 c. à thé de sucre

- 2 c. à thé de sambal oelek

- 1 c. à thé de jus de citron

« Mayo » Dijon

- ¾ de tasse de mayo végane (voir ci-dessus)

- 2 c. à thé de moutarde de Dijon

- 1 c. à thé de jus de citron

- ¼ de c. à thé de sel

Légumes

- 1 concombre tranché à la mandoline

- 1 avocat tranché fin

- Coeurs de palmier coupés en julienne

Assemblage

- 5 feuilles d'algues nori

- 2 c. à soupe de tempura végane ou panko

- Épices au piment coréen

- Perles de craquelins de riz

- Huile de truffe

- Zeste de citron (obtenu à l'aide d'une râpe microplane)

Préparation

1. Rincer le riz, puis le mélanger avec l'eau dans une casserole et le faire cuire.

2. Pendant la cuisson du riz, préparer le mélange de PVT. Dans un bol, mélanger les quatre premiers ingrédients, puis ajouter le lait de coco. Laisser reposer environ 10 minutes.

3. Préparer la « mayo » végane. Au mélangeur (de type Magic Bullet, si possible), mixer la boisson de soya, l'huile et le sel pendant 30 secondes. Ajouter le vinaigre de cidre de pomme et mixer pendant 20 secondes. Transvider dans un bol.

4. Préparer la « mayo » épicée. Mélanger ensemble les ingrédients dans un bol.

5. Préparer la « mayo » Dijon. Mélanger ensemble les ingrédients dans un bol.

6. Quand la cuisson du riz est terminée, laisser reposer pendant 10 minutes. Puis, ajouter le vinaigre de riz, le sucre et le sel. Mélanger délicatement. (Vous pouvez faire fondre le sucre et le sel plus rapidement en chauffant la casserole à feu doux.) Laisser refroidir.

7. Préparer les légumes.

8. Assembler les makis. Étaler du riz sur une feuille d'algues à la fois. Y déposer des morceaux de concombre, d'avocat et de coeur de palmier. Mélanger ensemble 1 c. à thé de mayo épicée, 2 c. à thé de mélange de PVT et 2 c. à soupe de tempura ou de panko. Garnir le riz de ce mélange. Saupoudrer d'épices au piment coréen, au goût.

9. Mélanger ensemble 5 c. à thé de perles de craquelins de riz et 1 c. à thé d'huile de truffe. Étaler sur le haut. Enrouler pour former des rouleaux.

10. Recommencer avec les quatre autres feuilles d'algues.

11. Couper les rouleaux en cinq morceaux chacun, puis parsemer de zeste de citron. Servir avec la « mayo » Dijon.