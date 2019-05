Préparer le festin marin sur le barbecue

Voici comment réaliser vous-même le festin marin concocté par Stéphanie Darwish, Camille Dauvet et Leigh Roper. Un menu parfait pour apprivoiser poissons et fruits de mer sur le gril.

5. On peut aussi utiliser ce beurre pour aromatiser ses pâtes, sur du pain grillé, etc.

4. Utiliser un mélangeur à main pour émulsifier le tout, en s'assurant que les anchois et l'ail soient bien intégrés. Réfrigérer.

2. Ajouter les anchois et l'ail. Cuire à feu doux pendant 30 minutes.

1. Faire chauffer le lait et la crème dans une casserole moyenne.

5. Garnir avec un peu de piment et une feuille de mini-oseille.

3. Déposer les 12 huîtres sur un gril bien chaud et cuire jusqu'à ce que le beurre bouillonne.

1. Ouvrir les huîtres et laisser sur la demi-coquille.

- 6 c. à thé de beurre bagna cauda (voir ci-dessous)

• Truite grillée avec radis et crème fraîche

• Palourdes Littleneck avec huile pimentée, concombres et oignons verts

• Haricots verts grillés avec pommes de terre et crevettes nordiques

• Crevettes nordiques entières et couteaux de mer avec beurre à l'ail et persil

• Crabe des neiges grillé avec mayonnaise et citron

• Pétoncles avec oignons verts grillés, raifort et huile d'olive

Val Chagnon avait préparé un surprenant Old fashioned à la tequila aromatisée au beurre de crabe.

Pétoncles avec oignons verts grillés et raifort

4. Retirer du feu, couvrir et laisser infuser pendant une bonne heure.

3. Mélanger le beurre et la tequila dans un contenant. Laisser au réfrigérateur toute une nuit. Retirer ensuite le beurre figé et filtrer la tequila dans un tamis fin.

1. Faire fondre le beurre dans une petite casserole, ajouter le crabe et laisser infuser à feu doux pendant deux ou trois heures. Filtrer.

- 1 tasse de beurre non salé

2. Verser la tequila, le sirop et l'amer puis donner 20 tours de cuillère.

Oui, vous avez bien lu ! La barmaid Val Chagnon a fait un Fat Wash au beurre de crabe. Au restaurant Elena, où elle travaille, on fait un beurre avec les carapaces de crabe. Elle a eu l'idée d'en infuser dans sa tequila !

Les pétoncles, achetés vivants dans leur coquille, ne pourraient être plus frais.

2. Trancher les pétoncles en cinq, à l'horizontale. Déposer les tranches dans de petites assiettes individuelles ou dans une grande assiette de service. Parsemer d'oignons verts, de raifort râpé à la microplane, de sel et de poivre. Verser un filet d'huile d'olive sur le tout. Servir avec des quartiers de citron.

1. Huiler, saler et poivrer les oignons verts. Les faire griller sur un gril bien chaud jusqu'à ce que plusieurs bouts soient noircis. Retirer du feu et hacher grossièrement.

- Sel et poivre au goût

Crevettes nordiques entières et couteaux de mer avec beurre à l'ail et persil

1. Réchauffer les pattes de crabe sur le gril et servir avec la mayonnaise et le citron.

Crevettes nordiques et couteaux de mer font bon ménage.

Haricots verts grillés avec pommes de terre et crevettes nordiques

1. Dans une petite casserole, faire fondre le beurre et y laisser cuire l'ail tout doucement pendant 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit complètement ramolli.

- 1 tête d'ail, gousses pelées et écrasées

4. Déposer les crevettes et les couteaux dans une assiette. Parsemer de petites cuillerées de beurre à l'ail et de persil. Arroser les crevettes d'un peu de citron. Attention de ne pas manger la petite poche de sable à l'extrémité du couteau de mer qui est restée attachée !

2. Huiler légèrement les crevettes et les couteaux. Pour les crevettes, utiliser un plat ou une grille de cuisson afin d'éviter qu'elles ne tombent dans le feu. Les faire griller pendant 2 minutes par côté sur feu vif.

La salade de haricots rôtis, pommes de terre et crevettes nordiques a été un des plats préférés du barbecue.

Ingrédients

- 1 lb de haricots verts et jaunes (Camille a acheté de beaux haricots de serre chez Marois et frères, au marché Atwater)

- Huile d'olive

- 1/2 lb de pommes de terre grelots

- Gousse d'ail

- Sel et poivre

- 1 lb de crevettes nordiques (dites « de Matane ») achetées décortiquées et cuites

- Vinaigrette (voir ci-dessous)

Préparation

1. Bouillir les pommes de terre dans de l'eau salée avec quelques grains de poivre et une gousse d'ail. Piquer les grelots avec un couteau pour vérifier la cuisson. On les veut cuites, mais fermes. Laisser refroidir et couper en deux.

2. Parer les haricots verts, huiler légèrement et déposer sur un plat ou une grille de cuisson pour éviter qu'ils ne tombent dans le feu. Noircir légèrement sur le gril, en remuant, pendant 4-5 minutes. Déposer dans un grand cul-de-poule, avec les pommes de terre et les crevettes. Verser la vinaigrette, mélanger et servir dans une grande assiette.

Vinaigrette moutarde, câpres et estragon

Pour 1 tasse

Ingrédients

- 3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc

- 6 c. à soupe d'huile d'olive

- 1 c. à soupe de moutarde de Dijon

- 2 c. à soupe de câpres, hachées si elles sont grosses

- Les feuilles de 3-4 brins d'estragon, hachées

- Sel et poivre au goût

Préparation

1. Combiner tous les ingrédients au fouet.

Palourdes Littleneck avec huile pimentée, concombres et oignons verts