Faire son propre lait d'avoine (et cuisiner avec les restes)

Depuis quelque temps, les baristas sont épris d'avoine. C'est l'arrivée de versions « moussables » de ce lait de céréale qui a tout changé. L'avoine masque moins le goût du café que le soya, l'amande ou la noix de coco. Puisqu'il s'agit d'une céréale locale, abordable et facile à trouver, pourquoi ne pas essayer de faire son lait de « gruau » à la maison ? Et tant qu'à y être, récupérer la pulpe avec deux belles recettes proposées par Stéphanie Labelle, de la pâtisserie Rhubarbe.

4. Utiliser la pulpe pour faire une des recettes suivantes. On peut également la congeler pour la garder pour un usage ultérieur.

2. Ajouter la lécithine et l'huile uniquement si vous avez l'intention de faire chauffer le lait. Vous pourrez ainsi faire de l'art latté à votre guise !

1. Verser les quatre premiers ingrédients dans un mélangeur et activer à vitesse moyenne pendant environ une minute.

• 2 c. à thé d'huile neutre (pépin de raisin, canola, etc.)

• 2 c. à thé de lécithine liquide (soya, tournesol)

• 1 c. à soupe de sirop d'érable

• 1 L d'eau filtrée (réduire à 3 tasses pour un lait plus crémeux)

Ancienne chef et copropriétaire du Nouveau Palais, Gita Seaton travaille dans le milieu du café depuis quelques années maintenant. Au Crew, les baristas utilisent le lait d'avoine Minor Figures, une entreprise d'Angleterre. Celui-ci traverse, entre autres, un processus enzymatique, responsable du goût naturellement sucré du produit chouchou. L'entreprise québécoise Natura lancera à l'automne un lait d'avoine de qualité barista, apprenait on cette semaine. Gita et sa barista en chef, Gabriela, ont testé plusieurs recettes avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Le défi principal ? Trouver l'ingrédient magique qui empêcherait le lait d'épaissir lorsqu'on le fait chauffer. Si vous n'avez pas l'intention de faire mousser votre lait, vous pouvez donc laisser tomber la lécithine et l'huile.

Donne environ 4 portions

Ingrédients

Muesli

• 1 tasse de pulpe d'avoine

• 1/4 de tasse de lait de coco

• 1/2 tasse de jus d'orange (sanguine pour la couleur rosée !)

• 1 pincée de sel

• 2. c. à thé de chia

• 2 c. à soupe de flocons de noix de coco

• Le zeste d'une orange

• 2 c. à thé de sirop d'érable

• 1/2 tasse de yogourt

• 1/4 de tasse de raisins secs blonds

Garniture

• Segments d'orange

• Flocons de noix de coco

• Pavot (facultatif)

• Compote de camerises

• 1 tasse de camerises congelées (on peut remplacer par des bleuets, mais le résultat sera plus sucré)

• 2 c. à soupe de sirop d'érable

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients du muesli pour permettre au chia de gonfler.

2. Pendant ce temps, faire chauffer la camerise et le sirop d'érable dans une petite casserole, à feu élevé. Réduire le feu à doux après l'ébullition et laisser compoter et réduire à découvert jusqu'à ce qu'il reste très peu de liquide (45-50 minutes).

3. Au moment de servir, déposer une portion de muesli dans un bol et la surmonter de segments d'orange, d'une bonne cuillerée de compote de camerises, de flocons de noix de coco et de pavot. Le muesli se conserve au réfrigérateur pendant 4 ou 5 jours. La compote peut se garder quelques jours de plus.

Recette de cake à l'avoine, à la prune et aux noix