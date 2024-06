Une appétissante pièce montée accueille les visiteurs de l’exposition Banquet, présentée au Centre des sciences de Montréal depuis la mi-mai. Malheureusement pour les gourmands, il est impossible de croquer dedans.

Le gâteau interactif met à l’épreuve non pas les papilles des apprentis cuisinières qui nous accompagnent, mais bien leur dextérité et leur rapidité. Réussiront-elles à mettre en place les macarons, choux à la crème et autres délices avant que tout s’effondre ? La table est mise pour une visite où on apprend tout en s’amusant.

« [Banquet], c’est super interactif. C’est multisensoriel », indique Elisabeth Monast Moreau, chargée de projets aux expositions au Centre des sciences.

Dans cette zone nommée « La cuisine », les visiteurs sont appelés à mettre la main à la pâte. Après avoir regardé une vidéo d’un chef expliquant une technique culinaire, ils peuvent tester différentes habiletés : rouler une pâte à pizza, fouetter de la crème ou trancher un légume avec une mandoline. La performance des cuistots est ensuite cotée.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’exposition invite les visiteurs à tester différents instruments de cuisine, comme la mandoline…

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE … ou le rouleau à pâte. 1 /2



« Le jour de l’inauguration, il y a des chefs connus qui ont voulu l’essayer. Il y en a qui ont eu juste une étoile », confie Elisabeth Monast Moreau à nos jeunes cuisinières qui se sont découvert un talent pour manier la mandoline.

Si enfants et adultes ont beaucoup de plaisir à ces stations interactives, certains éléments de l’exposition intéresseront surtout ceux qui sont responsables des repas de la maisonnée. On y apprend notamment les secrets d’un bouillon parfait ou encore quelles « astuces de grand-mère » sont réellement efficaces en cuisine. Le tout, basé sur la science, évidemment.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Elisabeth Monast Moreau, chargée de projets aux expositions au Centre des sciences

On dit souvent au Centre des sciences que c’est pour les petits et les grands. Je pense que cette exposition-là reflète bien ça parce que les parents y trouvent leur compte, les enfants y trouvent leur compte et même les jeunes adultes qui n’ont pas d’enfants. Elisabeth Monast Moreau, chargée de projets aux expositions au Centre des sciences

Les soirées pour les grands, nouveauté au Centre des sciences cet été, permettent d’ailleurs d’explorer Banquet de 18 h à 21 h, les jeudis, vendredis et samedis. La visite est alors combinée à la projection du film Science et cuisine : un voyage au pays des sens, documentaire décortiquant la science derrière la gastronomie.

Les chefs se racontent

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les plats signatures de chefs étoilés sont à l’honneur.

Créée par la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, l’exposition a été développée en collaboration avec des chefs français étoilés.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE On retrouve dans l’exposition une section sur la cuisine autochtone et des portraits de chefs d’ici.

La version présentée au Centre des sciences en première nord-américaine a été bonifiée avec l’ajout notamment d’une section sur la cuisine autochtone et de portraits de chefs d’ici.

On a essayé de choisir des chefs qui avaient des techniques ou des visions différentes. Colombe St-Pierre, par exemple, travaille beaucoup avec le terroir, la cuisine boréale. […] On voulait montrer le potentiel gastronomique de notre territoire. Elisabeth Monast Moreau, chargée de projets aux expositions au Centre des sciences

Normand Laprise, Charles-Antoine Crête, Cheryl Johnson, Paul Toussaint et Cezin Nottaway sont les autres chefs en vedette.

Les sens en éveil

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Quelques stations de l’exposition font appel au sens de l’odorat. Nos jeunes accompagnatrices craignent qu’une mauvaise odeur s’y cache.

La visite se poursuit : place à « L’amuse-bouche ». « On apprend comment le nez et les yeux font vraiment partie intégrante du goût », explique notre guide.

C’est avec une certaine méfiance que nos jeunes accompagnatrices passent le test des odeurs. Vanille ou parmesan ? Quel parfum émanera de la station interactive ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE C’est avec une certaine méfiance que nos jeunes accompagnatrices passent le test des odeurs

À quelques pas de là, on propose aux visiteurs de manger un jujube. Sa couleur influence-t-elle son goût ? Le résultat est étonnant. « Nos yeux disent à notre cerveau que ça a une certaine couleur. Notre cerveau anticipe tout de suite ce que ça va goûter », indique Elisabeth Monast Moreau.

Place au banquet

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des homards – virtuels ! – se promènent sur la table du banquet.

Même si, mis à part ces friandises et quelques grains de coriandre, il n’y a pas de nourriture dans l’exposition, celle-ci réussit toute de même à faire vivre aux visiteurs l’expérience d’un banquet.

Dans un espace feutré où les murs sont composés de grands écrans, on s’assoit à une longue table. Musique et projections étonnent les convives qui expérimentent un repas de plusieurs services aux ambiances multiples. Des majordomes qui dressent la table au dessert accompagné de feux d’artifice en passant par les aliments qui apparaissent dans nos assiettes (ou qui s’en sauvent), ce banquet réserve bien des surprises à nos yeux, à nos oreilles… et même à notre nez.

Avant qu’on vive cette expérience, une zone retrace l’histoire des banquets et présente les traditions de différents pays. « Partout dans le monde, on a le rituel de se mettre à table, ensemble, de partager et d’échanger », souligne Elisabeth Monast Moreau.

La finale

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE De l’azote liquide est utilisé lors du laboratoire culinaire scientifique.

Comment se termine cette exposition célébrant la gastronomie ? Par un laboratoire culinaire scientifique – on est au Centre des sciences après tout.

Son thème ? Les changements physiques et chimiques de la nourriture. Maïs soufflé, barbe à papa et azote liquide sont notamment utilisés au cours de cette présentation animée qui fait voir les aliments différemment.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le laboratoire culinaire scientifique explore les changements physiques et chimiques de la nourriture.

Après avoir passé près d’une heure dans la salle d’exposition à en apprendre plus sur la gastronomie, les saveurs et le goût, nos jeunes cuistots réalisent une chose : Banquet remplit l’esprit de connaissances, mais ouvre l’appétit. Vous aurez été averti.

Banquet est présentée au Centre des sciences de Montréal jusqu’au 16 mars 2025.

