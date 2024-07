LAITUE DE MER La laitue de mer est une algue verte très fine, comme la nori, et riche en chlorophylle. Comparable au persil, elle est passe-partout et s’utilise en assaisonnement sur la plupart des plats, en flocons dans un beurre, un smoothie, un taboulé… Son goût végétal rappelle l’oseille avec une pointe iodée.

NORI D’ATLANTIQUE La nori d’Atlantique est une algue rouge très fine, semblable à celle d’Asie utilisée pour fabriquer les feuilles d’algue qui enrobent les sushis. Son goût est délicat, végétal et légèrement boisé. Grillée, elle est mise en valeur dans les salades, les houmous, les pâtes et les pokes.

KOMBU ROYAL Le kombu royal, aussi appelé laminaire sucrée ou lasagne de mer en raison de sa forme, est parmi les plus polyvalentes. On utilise cette algue brune séchée ou marinée, comme un légume, en aumônière pour envelopper des aliments ou comme substitut de sel ou de sucre. Elle a un goût végétal délicat, légèrement sucré et salé.

WAKAMÉ D’ATLANTIQUE Le wakamé d’Atlantique est une algue brune à large fronde (l’équivalent de la feuille pour la plante) qui peut être apprêtée comme les épinards. Parmi les plus abondantes et connues, elle se retrouve dans les soupes miso et les salades d’algues. On la décrit comme ayant un goût végétal avec une pointe subtile de noisette.

Salées ou légèrement sucrées, croquantes ou en flocons, les algues sont un « herbier » d’une riche diversité sur le plan culinaire, et de plus en plus accessible pour qui souhaite s’y initier et l’intégrer à son assiette au quotidien.

On retrouve les mêmes trois familles d’algues où que l’on soit dans le monde – les brunes, les vertes et les rouges. Chacune a sa propre lignée évolutive et a développé un mode de survie, une physiologie et une composition moléculaire qui lui sont propres.

Du point de vue des textures, les algues brunes, particulièrement riches en iode, sont souvent plus charnues et croquantes. Une fois cuites, elles perdent leur pigmentation brune pour passer au vert. Elles ont alors l’apparence d’un légume et peuvent s’y substituer. Quant aux algues rouges et vertes, généralement en forme de feuilles, elles sont souvent vendues en flocons. Riches en protéines, elles en contiennent entre 30 et 50 % de leur poids.

Des bienfaits et des saveurs

L’approche la plus simple pour inscrire les algues au menu sans changer ses habitudes alimentaires est de les réduire en poudre ou en flocons une fois séchées, pour les saupoudrer ou les incorporer à un plat. Les algues contiennent du sel de potassium qui n’a pas les effets nocifs connus du chlorure de sodium. En tant qu’exhausteurs de goût, elles se substituent au sel de table ou au sucre pour rehausser les saveurs. On trouve différentes versions d’épices et de fines herbes à base d’algues sur le marché.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Antoine Nicolas, photographié en 2018 au parc Forillon, en Gaspésie

Pour aller chercher un maximum de bienfaits, le secret est d’en incorporer de petites quantités tous les jours dans son alimentation, propose Antoine Nicolas, d’Océan de saveurs. « Dans une grosse pincée, vous avez assez d’oligo-éléments au quotidien. On peut en saupoudrer partout, du cocktail à la poutine en passant par les smoothies, les poke bols et la crème glacée. Je fais la mienne avec de la crème fouettée, des fruits congelés et du kombu royal. L’effet sucrant est subtil, mais le côté umami et les sels minéraux viennent renforcer le goût des fruits. »

Cuisiner les légumes de mer

PHOTO TIRÉE DU SITE D’OCÉAN DE SAVEURS Plusieurs recettes sont présentées sur les sites des entreprises qui proposent des produits à base d’algues. Ici, le pesto aux algues du chef Daniel Vézina, sur Océan de saveurs.

Les algues sont souvent vendues séchées, entières ou en flocons. Apprêtées telles quelles ou réhydratées, elles peuvent être utilisées en salade, comme légume d’accompagnement, dans une soupe, une omelette, une sauce, un pesto… Marinées, elles se dégustent comme des olives, des cornichons ou des câpres. Grillées, elles gagnent un goût fumé. On peut aussi les utiliser comme aumônières pour envelopper des légumes, une viande ou un poisson.