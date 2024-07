La question qui s’impose dans un article à caractère gourmand est de savoir si nos algues se mangent ou non. « On ne connaît pas de spécimens qui soient toxiques dans les grandes algues du Saint-Laurent », répond Éric Tamigneaux, qui enseigne au programme d’aquaculture du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Considérant que Pêches et Océans Canada en répertorie plus de 200 espèces au Québec, le terroir ou « merroir » à défricher est grand. Ce recensement serait par ailleurs sous-estimé, selon notre intervenant. « Les travaux qui s’intéressent aux algues se sont arrêtés dans les années 1980, alors que leur identification se faisait essentiellement sur la base de la forme et de la couleur. Depuis, les techniques d’identification génétique nous ont permis de comprendre que certaines algues se ressemblent, mais appartiennent à des espèces totalement différentes. »

Cela dit, parmi celles que l’on connaît, toutes n’ont pas le même intérêt en cuisine. Certaines sont insipides ou inintéressantes par leur texture ou leur forme. Plusieurs recèlent toutefois des saveurs uniques qui commencent tout juste à piquer notre curiosité.

Quand Éric Tamigneaux a commencé à s’intéresser aux algues du Québec, il y a 15 ans, il passait encore pour un rêveur.

Il y avait une certaine aversion pour le produit. On me répondait qu’on ne ferait jamais manger d’algues aux Québécois. On cultivait alors les moules, les pétoncles et la mye sur nos côtes, mais pas d’algues. Éric Tamigneaux, professeur-chercheur en aquaculture au Cégep de la Gaspésie et des Îles

Le chercheur réalise un premier projet de culture d’algues en bassin qui ouvrira la porte à d’autres initiatives.

L’industrie bouge vite et de nouveaux acteurs apparaissent, constate-t-il. Ils sont cependant encore peu nombreux et concentrés principalement en Gaspésie, bien que des projets émergent sur la Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine.

Le « merroir » du Saint-Laurent

Longtemps confinées aux comptoirs à sushis, les algues ont progressivement fait leur apparition sur les rayons des épiceries. Le contexte est favorable, mais l’erreur à ne pas commettre est de vouloir importer des idées d’Asie sans chercher à les adapter à la culture nord-américaine, estime Éric Tamigneaux.

La gaspésienne Seabiosis vise un certain confort culinaire pour conquérir de nouvelles papilles. L’entreprise se spécialise dans la transformation d’algues, qu’elle vend sous forme de relish, de marinades, de salades, d’épices ou de pestos, « des produits que les consommateurs peuvent utiliser même s’ils n’ont jamais entendu parler d’algues ou de façons de les apprêter », mentionne la cofondatrice Élisabeth Varennes, qui s’approvisionne auprès de cueilleurs d’algues et d’aquaculteurs locaux.

Il y a beaucoup d’éducation et de démocratisation à faire. La ressource en elle-même est chère, mais il faut comprendre que chaque algue est cueillie à la main dans des conditions difficiles. Élisabeth Varennes, cofondatrice et directrice de la recherche et du développement, Seabiosis

Si l’intérêt et la demande pour le produit augmentent, le décalage entre les tendances culinaires et ce que l’on met au menu de tous les jours reste grand, selon celle qui est directrice de la recherche et du développement de Seabiosis.

« Les gens font souvent une association négative entre les algues échouées qu’ils ont vues sur des plages nauséabondes et les algues comestibles. Mais ce qu’on propose, ce sont des algues pêchées directement en mer, qui sont fraîches, pleines de saveurs, de minéraux et de bienfaits. » Élisabeth Varennes préfère d’ailleurs parler des algues comme de « légumes de mer » qui s’apprêtent comme on le ferait pour une asperge ou un cornichon. Question de perception.

Un potager en mer

« Il y a la même diversité d’espèces et autant de différences entre une algue verte, rouge ou brune qu’entre un poisson, un crustacé et un mollusque », indique Antoine Nicolas, qui exploite Océan de saveurs, considéré au Québec comme le pionnier en matière de cueillette d’algues. Le producteur gaspésien est aussi le seul à bénéficier de l’entente de Fourchette bleue avec 200 supermarchés Metro, où ses produits sont désormais vendus.

Sans être des plantes, car elles ne possèdent ni fruits, ni graines, ni racines, les algues partagent avec les végétaux terrestres cette façon de synthétiser l’énergie lumineuse par photosynthèse, explique-t-il. C’est pourquoi, dans nos conditions et selon la transparence des eaux, on les trouve dans des profondeurs de 0 à 40 m, là où la luminosité est encore présente.

« Elles n’ont pas le même secteur de vie, les mêmes comportements ou la même physiologie que les plantes. Il y a des milliards d’années de différence dans leur apparition. On est sur des formes de vie qui sont plus primitives », précise le chasseur d’algues qui, depuis ses débuts en 2012, a alimenté plus de 150 restaurants de la province. L’ouverture envers le produit est présente chez nos chefs, observe-t-il. Le bacon de mer est un favori, comme la laitue de mer au goût d’oseille ou d’épinard, pour donner dans des comparaisons familières. Leur goût est toutefois unique.

Des produits à découvrir

Des produits à découvrir PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA DISTILLERIE APPALACHES Un gin qui fait honneur à la fraise, à la rhubarbe et au wakamé du Québec

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SALAWEG En substitut de la relish traditionnelle, un mélange d’algues confites avec des oignons dans le sirop d’érable et du vinaigre de cidre de pomme. Visitez le site de Salaweg pour connaître les points de vente.

PHOTO TIRÉE DU SITE D’OCÉAN DE SAVEURS Le bacon de mer rappelle la viande cuite ou grillée. Vendu séché sur le site d’Océan de saveurs à partir de 13,99 $.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SEABIOSIS La tige du kombu, généralement inutilisée, est valorisée dans ce produit qui rappelle le goût des cornichons ; 16,99 $ sur le site de Seabiosis.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE GASPÉSIE SAUVAGE Mélange de sel de mer et de paillettes d’algue ; 6,80 $ sur le site de Gaspésie sauvage 1 /5









L’herbier luxuriant du Saint-Laurent

Pour séduire le consommateur, les acteurs du secteur ne manquent pas d’arguments. L’éventail de saveurs et des textures associées aux algues est large. L’un des intérêts des algues est ce côté umami qui provient de leur teneur en glutamate naturel, cet exhausteur de saveurs qui permet de rehausser les plats, les sauces et les bouillons. Et sur ce plan, comme d’un point de vue gustatif, les algues d’ici se comparent facilement à la moyenne des algues provenant du Japon, comme l’a conclu un projet mené l’an dernier par Éric Tamigneaux. La faible densité de population et d’industrialisation de nos régions côtières fait par ailleurs en sorte que la qualité de l’eau y est exceptionnelle.

Sur le plan nutritionnel, les algues sont des éponges qui absorbent les minéraux des eaux par toutes les parties de leur anatomie. Elles sont riches en azote, en phosphore et en iode, mais également en molécules antioxydantes qu’elles développent pour se défendre contre les ultraviolets. Certaines sont particulièrement riches en protéines – le nori, par exemple, qui rivalise avec le bœuf sur ce plan. Elles ont toutefois l’avantage d’être pauvres en lipides et riches en fibres. Puisqu’elles ont développé des alginates qui leur permettent de retenir l’eau et d’éviter de trop se déshydrater à marée basse, elles sont aussi utilisées pour leurs propriétés épaississantes dans plusieurs produits alimentaires.

« Autrement dit, résume Éric Tamigneaux, il y a peu de raisons de ne pas manger d’algues d’un point de vue diététique et beaucoup d’arguments sur le plan gustatif ! »

Consultez le site de Seabiosis

Consultez le site d’Océan de saveurs