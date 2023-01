Pour Jérémie Latreille, alias Le Fit Cook, cuisiner est tout ce qui s’éloigne le plus d’une obligation. Avec le temps, sa passion d’enfance s’est transformée en véritable chemin de vie. Aujourd’hui, son objectif est de faire partager son amour pour la cuisine par tous les moyens – en s’assurant que ce soit santé.

Créateur de recettes et de contenu à temps plein, Le Fit Cook publie ses idées de plats créatifs et nutritifs depuis maintenant six ans. Dans la dernière année, le jeune homme de Terrebonne a vu son auditoire tripler sur les réseaux sociaux. Il vient aussi de faire paraître son premier livre de recettes imprimé après y avoir travaillé pendant un an.

Âgé de 26 ans, Le Fit Cook avait déjà de l’expérience : il a participé à la rédaction de 14 livres de recettes électroniques, dont 4 qu’il signe. Son premier sur papier, intitulé Ç’a pas d’l’air, mais c’est santé !, représente une « étampe de crédibilité et de notoriété » pour le cuisinier, qui considère le fait que sa création soit imprimée comme la cerise sur le gâteau.

« J’étais sans mot quand j’ai reçu la version finale, c’était un choc, a-t-il décrit en entrevue avec La Presse. J’attendais ça avec impatience. Je suis viré full émotif, j’ai pratiquement vu ma vie défiler devant moi. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Dans la dernière année, le jeune cuisinier a vu son auditoire tripler sur les réseaux sociaux.

Jérémie Latreille compte plus de 112 000 abonnés sur TikTok, près de 60 000 sur Facebook et près de 50 000 sur Instagram. Ses vidéos ludiques et instructives totalisent plusieurs millions de vues.

Ce qu’il propose est vaste : recettes traditionnelles québécoises ou d’inspiration d’un peu partout dans le monde, plats végés ou construits autour de divers types de viandes, repas de grosse taille ou préparation de repas à l’avance (meal prep). Il est facile d’y trouver son compte selon ses goûts, son régime et ses besoins culinaires.

J’ai l’impression que chaque personne est née avec un devoir, et moi, c’est de montrer au monde que de cuisiner santé, c’est accessible. Jérémie Latreille, alias Le Fit Cook

Il parvient à gagner sa vie en faisant ce qu’il aime en intégrant le produit d’une certaine entreprise dans ses vidéos.

Une passion de longue date

Lorsqu’on le questionne sur son amour pour la cuisine, Le Fit Cook a de la difficulté à en déterminer l’origine. Mais il sait que ça vient de loin.

« Je ne sais pas comment t’expliquer. Je n’ai aucune idée d’où ça vient, mais ça me fascine. Tout le monde doit manger et tout le monde s’en fout de cuisiner, je ne comprends pas. Moi, j’aime les styles de présentation, de coupe, les instruments, les différentes couleurs… Ça part de loin, le fait d’aimer aller au resto et de vouloir m’améliorer dans ma création de recettes santé. »

Adepte de la bonne forme physique, Jérémie a joué au football lorsqu’il était au secondaire et a commencé à s’entraîner à l’adolescence. Puisqu’il devait s’en tenir à un plan alimentaire, il a tranquillement été poussé à expérimenter avec ses plats, afin de varier le « poulet-riz-brocoli ». Grâce aux vidéos de cuisine qu’il regardait tous les jours, il arrivait à bonifier son régime tout en respectant les règles.

J’ai commencé à me patenter des recettes qui suivaient la ligne directrice de mon plan alimentaire, mais qui avaient tout de même une petite twist. Jérémie Latreille

Puis, ce qui était au départ un intérêt personnel est devenu une raison pour préparer des repas à ses amis quotidiennement. Vint ensuite une chronique télévisée à RDS, sur les ondes de l’ancien Fit Show. Les vidéos sur les réseaux sociaux ont pris le relais, avec un auditoire progressivement plus grand.

Aujourd’hui, Le Fit Cook publie régulièrement sur le web, mais gère également son entreprise de sauces sans sucre, les Fit Sauces. Ainsi, pour reprendre ses mots, il « rend accessible la bouffe santé à n’importe qui veut mieux manger ».

« Et le livre, je veux que ça explose parce que je veux qu’il y en ait un deuxième, un troisième, un quatrième. »