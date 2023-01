En plus de faire nos emplettes, il est possible de s’asseoir au comptoir pour déguster ses petits plats, tous végétaliens.

Chez Umami Épicerie, on peut notamment se procurer ses quatre variétés de bouillons, les nouilles udon et ramen, et une sélection de sauces.

Umami continue de faire des petits. En plus de son restaurant végétalien rue Clark, dans le Mile-Ex, l’enseigne a investi un petit local de l’avenue du Mont-Royal Est.

À la fois épicerie et comptoir à gyozas, le repaire sert aussi de lieu de production, puisque c’est là que la majorité des produits sont fabriqués : nouilles ramen et udon, gyozas, sauces... Seuls les bouillons de ramens, qui nécessitent de grosses cuves, sont préparés ailleurs, soulignent les deux complices Hugo Lacasse et Cédric Charron.

On trouve les produits Umami dans de nombreuses épiceries zéro déchet – dont Romarin, Loco, Vrac et bocaux –, ou encore sur des plateformes en ligne comme Lufa, et ils seront aussi bientôt offerts dans de plus grosses épiceries. On peut également, bien sûr, se les procurer sur place, en plus de s’asseoir au comptoir devant la fenêtre pour déguster gyozas et autres petits plats préparés devant nous.

Une petite adresse à découvrir lors de la prochaine virée dans le quartier.

1909, avenue du Mont-Royal Est, Montréal