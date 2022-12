PHOTO FOURNIE PAR AVEC PLAISIRS CHEFS TRAITEURS

Avec Plaisirs Chefs Traiteurs

Pour les Fêtes, Avec Plaisirs Chefs Traiteurs propose des collaborations avec des chefs et personnalités connues du domaine culinaire : Ricardo, Frédéric Morin du Joe Beef et la docteure en nutrition Isabelle Huot. Notre suggestion : L’Apéro de chez Joe Beef avec saumon du fumoir et caviar, longe de porc fumée à froid, céleri-rave fumé, fromages et focaccia maison.