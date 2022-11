C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non – sous la dent.

Lait de poule… sans poule !

Le lait de poule est pour vous synonyme du temps des Fêtes, mais vous aimeriez un produit d’origine non animale ? La marque Earth’s Own répond à ce besoin, pour un temps limité, avec son Nog à l’avoine. Réalisé à partir du lait d’avoine de l’entreprise, le produit est réussi. Sa texture est onctueuse et son goût, réconfortant, avec un mélange d’épices comme la noix de muscade, la cannelle et le curcuma. À déguster tel quel (on l’a préféré chaud que froid), avec un soupçon de votre alcool favori ou dans votre café matinal.

Végétalien, sans noix, sans carraghénane (un additif alimentaire utilisé comme stabilisateur) ni OGM

3,49 $ (946 ml), offert dans les marchés d’alimentation

Deux thés réconfortants

PHOTO JOSIANE DE LA SABLONNIÈRE, FOURNIE PAR DAVIDSTEA Le thé oolong à la cannelle de DavidsTea

PHOTO FOURNIE PAR CAMELLIA SINENSIS Le thé Nuit étoilée de Camellia Sinensis 1 /2



Ces deux thés parfumés, aux arômes subtils, ont réussi à insuffler cette petite dose de réconfort dans une tasse qui fait tellement de bien lorsque le froid s’installe pour de bon. Le thé oolong à la cannelle de DavidsTea est suffisamment bien dosé pour ne pas altérer le goût d’origine de ces feuilles originaires de Taïwan. Avec sa teneur élevée en caféine, on voudra peut-être l’éviter en soirée, mais c’est un thé stimulant qu’on apprécie durant la journée. En plus, il souscrit à l’Ethical Tea Partnership, qui contribue à soutenir une industrie plus équitable et plus durable. Le mélange Nuit étoilée, de Camellia Sinensis, est quant à lui un savant alliage de saveurs tout aussi réconfortantes les unes que les autres — thé noir, rooibos, épices, chocolat, fruits rouges et un soupçon de menthe —, qui a su raviver nos sens avec douceur lors de ces précieux moments de détente.

Oolong à la cannelle de DavidsTea : 14,98 $ pour 50 g, en boutique et en ligne (vendu en vrac)

Nuit étoilée de Camellia Sinensis : 12 $ pour le sachet de 65 g, en boutique et en ligne

Satisfaisantes gourmandises chocolatées

PHOTO FOURNIE PAR JULIETTE & CHOCOLAT Pâte pour biscuits au chocolat avec pépites de chocolat noir, au lait et blanc, Juliette & Chocolat

Les gourmandises chocolatées de l’entreprise Juliette & Chocolat sont désormais plus accessibles que jamais, grâce à un partenariat avec Metro. Pour l’occasion, la chocolaterie, qui compte 10 adresses dans la grande région métropolitaine, a développé une gamme de produits vendus en épicerie qui combleront vos rages de sucre. Les pâtes à biscuits prêtes à cuire (offertes en deux parfums), qu’il suffit de séparer en quelques portions et de mettre au four quelques minutes, ont été un vrai succès à la maison. Les biscuits sont moelleux et délicieux. Quant aux éclats chocolats-caramel, déclinés en six parfums, soyez avertis : difficile de ne pas vider le sac, une fois entamé !

Pâte à biscuits crue prête à cuire (9,99 $) et Éclats chocolat-caramel (7,99 $), offerts chez Metro

Mon beau sapin

PHOTO FOURNIE PAR L’AMOUR DU PAIN Sapin feuilleté au Nutella par L’Amour du pain

L’approche des Fêtes sonne le retour de l’appétissante collection des Fêtes de L’Amour du pain. La boulangerie, qui compte quatre emplacements (Boucherville, Brossard, Griffintown et Vieux-Montréal), propose cette année des douceurs sucrées et salées comme la brioche canneberge-chocolat ou le Sauciflon, une baguette au vin rouge et rosette de Lyon. La pièce maîtresse est sans aucun doute le Sapin feuilleté au Nutella, parfait centre de table pour régaler toute la famille, au brunch ou pour le dessert. En plus d’être généreusement nappé de tartinade choco-noisettes, le sapin d’une longueur de 35 cm est garni de groseilles, de perles de chocolat noir et blanc ainsi que de noix de coco râpée. Il sera possible de réserver ces délices tous les week-ends de décembre, puis du 26 au 31 décembre (en ligne ou directement en succursale), ou de se les procurer directement en succursale les 23 et 24 décembre et du 26 au 31 décembre.

Sapin feuilleté au Nutella : 33,95 $