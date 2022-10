Dans les dernières semaines, nous vous avons présenté des entreprises d’ici qui innovent avec des produits alimentaires inédits et ingénieux. Pour conclure cette série : les chocolats sans sucre Yummy Zéro, de Chocolat Theobroma.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

L’idée

Quand Josée Vigneault et Jean-René Lemire ont fondé Chocolat Theobroma, il y a 15 ans, ils se sont donné une mission : proposer des chocolats sains, certes, mais sans mettre de côté le plaisir gustatif. « Le plaisir et la santé, c’est notre ADN, c’est au cœur de tout ce qu’on fait », affirme M. Lemire. Santé, le chocolat l’est avec sa richesse en puissants antioxydants que sont les polyphénols, qualité qui peut grandement varier selon la qualité du cacao utilisé ou le processus de transformation industriel. Santé aussi du côté des portions, de la teneur en calories et des ingrédients utilisés : rien d’artificiel, et biologiques le plus possible.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, LE SOLEIL Josée Vigneault et Jean-René Lemire, fondateurs de Chocolat Theobroma

PHOTO PASCAL RATTHÉ, LE SOLEIL L’entreprise a élaboré au fil des ans une large gamme de produits. 1 /2



On veut se positionner comme manufacturier responsable. Pas besoin d’avoir un bac en nutrition pour manger nos produits et comprendre la liste d’ingrédients. Jean-René Lemire, cofondateur de Chocolat Theobroma

Après avoir connu du succès avec ses bâtons individuels, l’entreprise située à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Québec, a grandi et élargi sa gamme de produits. Elle compte aujourd’hui 4000 points de vente au Canada et une présence croissante aux États-Unis dans les épiceries fines et naturelles. La création d’un chocolat sans sucre était la suite logique pour la marque.

Le défi

PHOTO PASCAL RATTHÉ, LE SOLEIL Chocolat Theobroma est située à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Québec.

« La prémisse est qu’on voulait créer un chocolat qui laisse la place au… chocolat, à son côté crémeux, au plaisir gustatif, à ces ingrédients nobles que sont le beurre et la liqueur de cacao », explique M. Lemire. Utiliser des édulcorants artificiels était donc hors de question pour les entrepreneurs. « Rien ne sort de nos murs qui ne répond pas à notre raison d’exister ! », insiste le cofondateur.

L’entreprise s’est lancée dans une véritable chasse au trésor afin de dénicher un édulcorant à base de plantes qui permettrait d’obtenir une texture onctueuse « sans écraser le goût du chocolat » ni causer d’inconfort digestif. Lancée avant la pandémie, la mission a occupé l’équipe de recherche et développement de Theobroma pendant trois bonnes années. « On a failli l’appeler le projet James Bond 007, car on a fait sept essais labo, et huit ou neuf tests industriels. » La crise sanitaire a ralenti tout le processus et ajouté une couche de complication logistique à la démarche.

L’innovation

PHOTO PASCAL RATTHÉ, LE SOLEIL La fibre de casava est l’ingrédient-vedette de la nouvelle gamme.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, LE SOLEIL L’équipe de recherche et développement de Theobroma a travaillé trois ans au développement de ce nouveau produit. Sur la photo, Wyna Marois, Franck Duchêne, Richard Marcote et Karine Genois entourent les propriétaires, Jean-René Lemire et Josée Vigneault. 1 /2



Au fil de ses recherches, l’entreprise a fini par dénicher le produit idéal pour confectionner son chocolat sans sucre : la fibre de casava, communément appelée manioc, un édulcorant naturel qui est aussi très riche en fibres. « C’est vraiment le plus gros projet, la plus grande innovation qu’on a accomplie chez Theobroma, celui de proposer un chocolat zéro sucre rempli de fibres alimentaires », se réjouit M. Lemire. Il y aurait actuellement un engouement partout dans le monde pour cette fibre, que l’entreprise importe d’Asie sous forme de poudre. « C’est une fibre très bonne pour le corps, très peu exigeante sur la consommation d’eau. On va la retrouver dans des chips, des boissons gazeuses, j’en ai vu dans des bonbons, mais on serait les premiers à l’utiliser dans le chocolat, en bio, avec seulement trois ingrédients », précise-t-il.

L’autre innovation réalisée par l’entreprise se trouve du côté logistique.

On a rencontré des complexités logistiques qui nous ont fait revoir tous nos systèmes de transport. On a dû innover du côté de la gestion des opérations et de la chaîne d’approvisionnement. Jean-René Lemire, cofondateur de Chocolat Theobroma

Le résultat

PHOTO PASCAL RATTHÉ, LE SOLEIL La nouvelle gamme Yummy Zéro de Chocolat Theobroma

Tout juste lancés sur le marché, les chocolats Yummy Zéro se présentent en format mini-bâtons de 10 g, emballés individuellement. Un sac contient neuf « minis » et se détaille à 6,99 $. Ils sont 100 % à base de plantes, sans sucre ni polyalcools, et sont faits de trois (ou quatre, dans le cas de ceux à la noix de coco) ingrédients biologiques : fibre de casava, beurre et pâte de cacao. Leur apport en fibre (9 g, soit 32 % de l’apport quotidien recommandé pour 20 g, soit deux mini-bâtons) est impressionnant. Ils s’affichent aussi comme « Keto Friendly », c’est-à-dire convenant à ceux qui suivent une diète cétogène.

Notre avis

PHOTO PASCAL RATTHÉ, LE SOLEIL Les chocolats sont crémeux, peu amers et savoureux.

Les chocolats Mini Zéro Sucre sont effectivement étonnamment crémeux et peu amers. Malgré l’absence de sucre, ils présentent un goût chocolaté fort agréable. Ceux à la noix de coco sont savoureux. Il s’agit certainement d’une option très intéressante pour ceux qui aiment le chocolat noir, mais cherchent à réduire la quantité de sucre dans leur alimentation, et aussi à augmenter leur apport quotidien en fibres. Les emballages individuels feront peut-être sourciller, car ce n’est pas très écologique, mais le format s’avère pratique pour les boîtes à lunch.