C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Muffins subito presto

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Bien connue pour ses cubes de smoothies surgelés, l’entreprise québécoise Evive innove une fois de plus avec ces cubes de pâte à muffin, offerts dans le même format que les smoothies. Il suffit de placer les petits triangles dans des moules et de les enfourner une petite demi-heure à 350 o F pour obtenir de petites collations parfaitement cuites et moelleuses. Gros plus : le bon goût n’est pas sacrifié sur l’autel du côté nutritif. Les muffins sont riches en fibres et peu sucrés — mais juste assez pour satisfaire les enfants ! Le parfum choco-banane contient des zucchinis et des pépites de chocolat mi-sucré, alors que celui aux carottes incorpore graines de citrouille et cannelle. Et ils sont aussi très bons !

Muffins

Véganes, sans gluten et sans lactose

À partir de 6 $ pour une roue de 6 muffins

Vinaigrettes fraîchement pressées

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LA PRESSERIE Les vinaigrettes de La Presserie ont gagné un prix au concours Innovation du Salon international de l’alimentation.

Gagnantes du prix Bronze du concours Innovation au dernier Salon international de l’alimentation (SIAL), les vinaigrettes de La Presserie ont de quoi faire tourner les têtes. L’entreprise canadienne, qui commercialise aussi des jus frais pressés, innove avec ces vinaigrettes qui ont séduit le jury par leur qualité et leur fraîcheur. Faites à partir de fruits et de légumes pressés à froid, elles sont offertes dans différents parfums originaux, comme Mango Curry, Fraise Balsamique et Grenade Orange. À cela s’ajoutent d’autres parfums qui réinventent des classiques, dont BBQ Ranch (notre favorite) ou César avec ail frais. Nous avons adoré leur côté onctueux, très goûteux, qui ajoute un vrai « oumph » aux salades.

Vinaigrettes

Végétaliennes, crues et non pasteurisées. Sans sucre ajouté.

36 $ pour un paquet de 6 bouteilles

Sur la salade ou en marinade

Véronique Larocque La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES ALIMENTS PARADOR La gamme Émulsion compte 12 produits, dont la vinaigrette César.

Autre option pour rehausser votre salade verte : les vinaigrettes Émulsion, qui proposent des parfums tantôt classiques, tantôt plus audacieux. Avec ses 12 différents produits (8 ordinaires, 4 saisonniers), la gamme est très variée. Aux traditionnelles vinaigrettes « César » et « Balsamique » s’ajoutent des options plus surprenantes, comme la rafraîchissante « Concombre et menthe », parfaite pour étirer l’été. Avec sa consistance crémeuse, la sauce « Dijon et oignon » nous a beaucoup plu en sandwich. La majorité des produits de la gamme Émulsion, concoctée par l’entreprise québécoise Les Aliments Parador, sont sans gluten. Les vinaigrettes, qui peuvent aussi être utilisées en trempette ou en marinade, ne contiennent pas d’arachides, de noix ou de saveurs et de colorants artificiels. Seul bémol : nous aurions préféré une liste plus courte d’ingrédients comprenant moins d’additifs.

Vinaigrettes et autres produits

Gamme très variée

Environ 6 $ pour 350 ml, offertes chez IGA, Metro et quelques autres épiciers

Grignoter sa rentrée

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO FOURNIE PAR NATURSOURCE Amandes à l’érable de naturSource

Qui dit rentrée dit… grignotines et autres collations. L’entreprise québécoise naturSource excelle dans ce domaine grâce à sa variété de produits composée d’ingrédients naturels et sans additifs. Les amandes pralinées à l’érable créent une forte dépendance (vos amis voudront repartir avec votre sac, histoire vécue !). Celles au tamari combleront les accros au salé. L’entreprise propose aussi la gamme Uncrouton, de la garniture à salades sans gluten qui va « au-delà des croûtons », un mélange d’amandes et de graines, aux parfums comme Ail & fines herbes ou encore César végétalienne, qui ajoute beaucoup de textures et de goût aux verdurettes.

Amandes

Sans agent de conservation, colorant ou saveur artificielle. Plusieurs produits sont sans gluten.

Offerts en ligne et dans plusieurs supermarchés, dont Metro et Provigo.