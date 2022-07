Paniers bios : plus de choix que jamais

Tarder à s’abonner à un panier de légumes hebdomadaires, c’était, il n’y a pas si longtemps encore, risquer de devoir s’en passer pour la saison. Or, après un été complètement fou en 2020, l’offre est aujourd’hui plus grande que jamais… Il est donc encore temps de choisir son panier. Et de se protéger, du coup, des aléas de l’inflation.