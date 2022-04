C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Véronique Larocque La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Un succès auprès des enfants

Des petits fruits et du chocolat : le mariage est prometteur… Mais est-il heureux ? « Oh oui », répondent en chœur nos jeunes testeuses, qui classent dorénavant cette douceur parmi leurs desserts préférés, rien de moins. « C’est bon dans le bedon », résume, du haut de ses 4 ans, l’une d’entre elles. On aime le côté pratique de ces fruits congelés enrobés de chocolat mi-sucré. Il suffit de laisser la portion désirée à température ambiante pendant 20 à 30 minutes avant de déguster. Le chocolat noir à 57 % n’est pas amer, ce qui aurait pu en rebuter certains. Les gâteries VeriFruit sont déclinées en trois variétés : fraises, framboises et bleuets. Coup de cœur pour cette dernière option, puisqu’il s’agit de bleuets sauvages du Lac-Saint-Jean. En ce sens, le produit de VeriFruit rappelle celui de la Chocolaterie des Pères trappistes, qu’on aime beaucoup également. À savourer tel quel ou à utiliser pour décorer un gâteau, une salade de fruits ou encore un bol de crème glacée.

VeriFruit, fraises, framboises et bleuets sauvages enrobés de chocolat, 6,99 $ pour un sac de 200 g, offert chez Metro

Du ketchup pour une bonne cause

PHOTO FOURNIE PAR PASTENE Ketchup gourmet aux herbes italiennes de Pastene

Amateurs de ketchup Heinz à la recherche d’un produit similaire, passez votre tour. Le ketchup gourmet aux herbes italiennes de Pastene est beaucoup plus parfumé. Origan, marjolaine, basilic et thym comptent parmi les épices qui donnent à ce produit préparé au Québec une touche méditerranéenne. Bien qu’on puisse l’utiliser comme condiment, sa texture onctueuse est un ajout intéressant aux sauces. On l’a notamment essayé sur une pizza et ce fut un succès. Vous vous demandez pourquoi la photo de Sophie Prégent, de Charles Lafortune et de leur fils Mathis apparaît sur l’étiquette ? C’est qu’une somme de 50 cents par bouteille vendue sera remise à la Fondation Autiste & majeur. Offert depuis décembre, le produit restera sur les tablettes pour un temps limité.

Pastene, ketchup gourmet aux herbes italiennes, 5,99 $ pour 355 ml, offert dans toutes les épiceries

Énergie en bouchées

PHOTO FOURNIE PAR SIMPLYPROTEIN Les nouvelles bouchées d’énergie de SimplyProtein

Ces nouvelles bouchées d’énergie de la marque SimplyProtein sont certifiées « keto » — elles contiennent 10 g (ou 11 g) de protéines, 13 g de lipides (végétaliens) et 2 g de sucre pour trois bouchées —, mais nul besoin d’être un adepte de l’alimentation cétogène pour les apprécier. On aime leur faible teneur en sucre, le fait qu’elles soient riches en fibres (11 g pour trois bouchées) et composées uniquement d’ingrédients à base de plantes, et surtout leur goût très équilibré et leur agréable texture croquante. En collation, elles calment la faim pour plusieurs heures et donnent de l’énergie grâce à des ingrédients comme de la fibre de racine de chicorée, des arachides, des protéines de soya, des graines de tournesol et de chia. Offert en deux saveurs : chocolat et beurre d’arachides ou chocolat et noix de coco.

SimplyProtein, végétalien, sans gluten et sans OGM, 8,99 $ le sac de 10 bouchées (150 g), offert en ligne, chez Maxi et Provigo

Des infusions qui se démarquent

PHOTO KATE INCE, FOURNIE PAR FIREBELLY TEA Warm & Toasty, l’une des 20 variétés de thés et tisanes proposées par Firebelly Tea

David Segal, cofondateur de DAVIDsTEA, est de l’équipe de Firebelly Tea, une nouvelle marque lancée en 2021, qui nous a vraiment charmé avec ses mélanges de thés et tisanes modernes et originaux. Après avoir quitté l’entreprise qui portait son nom en 2016, l’entrepreneur est retourné dans le monde du thé, mais différemment. Oubliez les mélanges sucrés et fruités de DAVIDsTEA, les 20 infusions proposées par Firebelly Tea sont toutes faites à partir d’ingrédients naturels et de feuilles de thé de qualité. Des exemples ? After Dinner Mint rassemble rooibos bio, chocolat, menthe et racine de valériane ; Warm & Toasty, notre favori, réunit thé vert bio, cannelle et racine de réglisse. Les puristes pourront aussi se procurer du thé noir indien ou népalais, du thé vert chinois ou japonais, du matcha de cérémonie. Le tout vient dans un joli emballage minimaliste en carton qui contient une pochette compostable faite de matière végétale.

Firebelly Tea, entre 17,95 $ et 39,95 $ pour 45 g, à partir de 19,95 $ pour un trio d’échantillons, offert en ligne