L’effervescence autour des vins d’ici n’a jamais été aussi palpable que maintenant.

Isabelle Morin La presse

Avec La vigne est belle, le réalisateur Pascal Brouard a souhaité immortaliser ce tournant dans l’histoire vitivinicole du Québec.

Réalisée sur quatre saisons, sa série documentaire s’immisce dans le quotidien de personnages colorés : des défricheurs de la première heure, comme l’Orpailleur et le Vignoble de la Bauge, en Estrie, à la dernière cuvée de vignerons et vigneronnes passionnés.

À coup d’audace et d’expériences, et avec une expertise de plus en plus probante, tous ces bâtisseurs apprivoisent un terroir distinct dont ils tirent un produit unique qui gagne de plus en plus les faveurs des épicuriens.

La vigne est belle est présentée à compter de ce jeudi 17 mars à 20h, à Télé-Québec.