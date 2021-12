Tout le monde aime les biscuits. Ce plaisir sucré est encore meilleur quand il contient un message positif et gratifiant. C’est ce que propose l’entreprise montréalaise B.lovd avec ses biscuits personnalisés et gourmands.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Le concept de B.lovd rappelle le fameux biscuit chinois. Or, les galettes de l’entreprise montréalaise ont beaucoup de goût et contiennent chacune un message différent « qui nous rappelle d’être doux et gentil envers nous-même », raconte la fondatrice, Rachelle Claveau.

En pleine pandémie, cette mère de famille voulait envoyer un message positif à ses filles, loin de la pression imposée par les réseaux sociaux, relate-t-elle. Elle voulait que ses biscuits soient un cadeau « de soi à soi ».

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Rachel Claveau, en compagnie de ses deux filles

Dans sa version originale, nommée classique, chaque galette contient un message valorisant comme « Tu es la perfection même ! » ou « Aime-toi de toutes tes forces ! ».

Or, les mots gentils de B.lovd plaisent à un point tel qu’à peine quelques mois après la création de l’entreprise, Rachelle Claveau a créé une version « d’affaires » à ses messages.

Avec des pensées comme « Merci de nous faire sourire », les galettes s’offrent bien en cadeau.

Une édition bilingue et une autre pour les Fêtes peuvent aussi être choisies lors de la commande.

De l’idéation à la production

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Il a fallu développer une texture de biscuit permettant d’y insérer le message.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Chaque biscuit compte un message positif. 1 /2



Ajouter un mot gentil dans un biscuit est toutefois plus facile à imaginer qu’à réaliser, même pour une passionnée de pâtisserie comme Mme Claveau. « J’ai suivi un cours pour devenir une pro des biscuits, avoue-t-elle. Ça me prenait une texture qui permet d’insérer le message tout en utilisant uniquement des ingrédients que vous avez dans votre cuisine. »

Au total, six variétés sont offertes sur le site de B.lovd, dont des options véganes et sans gluten. Les plus populaires sont toutefois le Lola et le Kaki. Sans surprise, ces deux biscuits contiennent du chocolat.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Chaque boîte contient huit biscuits.

Les galettes sont cuisinées chaque jour et elles sont emballées individuellement de manière à conserver la fraîcheur. L’emballage est écolo et, surtout, très beau ! Il a été conçu par l’agence de publicité Publicis, dont Mme Claveau est la présidente.

Chaque boîte contient huit biscuits… et une quantité incalculable d’amour.

Prix : à partir de 21,50 $ la boîte de 8 biscuits, en vente en ligne.